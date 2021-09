Com bloqueios nas estradas, Bolsonaro se reúne com ministro Tarcísio no Planalto

O presidente Jair Bolsonaro tem reunião na manhã desta quinta-feira, 9, com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para tratar dos bloqueios nas estradas promovidos por caminhoneiros bolsonaristas. O encontro, no Palácio do Planalto, ocorre enquanto o governo tenta desmobilizar os atos da categoria, programados na esteira das manifestações do 7 de Setembro convocadas pelo próprio presidente da República.

Na quarta, quando os bloqueios aumentaram nas rodovias, Bolsonaro gravou um áudio para pedir que os manifestantes desobstruíssem as vias.

Diante da desconfiança dos apoiadores sobre o pedido do presidente, Tarcísio divulgou um vídeo para confirmar a veracidade do áudio do presidente.

"A paralisação ia agravar os efeitos na economia, que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Já temos hoje um efeito no preço dos produtos em função da pandemia", apela o ministro no vídeo.