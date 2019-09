Com cachê mais alto do sertanejo, Gusttavo Lima desbanca Safadão, Marília e Luan

A jornalista Fábia Oliveira, do jornal carioca O Dia, divulgou nesta segunda-feira (23) uma lista apurada dos sertanejos mais bem pagos do Brasil atualmente. Liderando o ranking, Gusttavo Lima é o cantor que tem o show mais caro do país. Para ter a presença do sertanejo em um evento, o patrocinador tem que desembolsar, em média, R$ 700 mil.

Já para contratar a festa Buteco do Gusttavo Lima deve-se pagar mais ainda: R$ 800 mil, no mínimo. Luan Santana aparece em segundo lugar no ranking. O jovem cobra aproximadamente R$ 320 mil de cachê para suas apresentações. Seguindo a lista, Wesley Safadão, Marília Mendonça e a dupla Zé Neto e Cristiano faturam cerca de R$ 300 mil para cada show. Na coluna, a jornalista ressalta que essas cifras mudam sempre e depende muito do movimento do mercado, entre outros fatores.

Festas de 15 anos

Com a agenda lotada de shows, Luan Santana começou a fazer festas de 15 anos ano passado. No início do ano, inclusive, ele foi contratado para participar da festa da estudante Gabriela Dias Branco da Escóssia, no Ceará. A comemoração aconteceu na Mansão da família Dias Branco e o local da festança foi todo decorado inspirado na famosa Maison Dior, para receber cerca de 1.200 convidados entre amigos e familiares.

Após a tradicional valsa, o cantor Luan Santana subiu ao palco para realizar o sonho da jovem debutante. Cantou e dançou com ela. A família da estudante desembolsou cerca de R$ 300 mil.