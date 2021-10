Com cão farejador, PRF encontra maconha escondida em ônibus na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10,25 Kg de maconha em Vitória da Conquista, no último sábado (16). A operação, que aconteceu no Km 830 da BR 116, contou com a participação da cadela K9 Raia.

Segundo PRF, os policiais estavam realizando ações de fiscalização de combate a criminalidade na rodovia quando abordaram um ônibus que havia partido do Rio de Janeiro (RJ) em direção a Natal (RN). Depois que agentes subiram no coletivo e conversaram com os passageiros, a equipe decidiu aprofundar à fiscalização no ônibus.

Foi quando a cadela K9 Raia indicou que, dentro de uma mala, havia droga. Ao revistar a bagagem, os PRFs encontraram 14 tabletes de maconha. Ao todo, havia 10,25 Kg (dez quilos e duzentos e cinquenta gramas) de maconha na mala.

: Foto: Divulgação/PRF

Os policiais identificaram a pessoa responsável - uma mulher de 20 anos que disse ter recebido a droga no Rio de Janeiro (RJ). Ela disse à PRF que receberia R$ 2 mil quando entregasse a maconha em Recife (PE).

A passageira foi presa e encaminhada, com as drogas, à Delegacia da Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis. De acordo com a PRF, ela deve responder pelo crime de tráfico de drogas.