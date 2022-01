Com caras novas, time titular do Bahia começa a ganhar forma

O Bahia vive os seus últimos dias de preparação para mergulhar de vez na temporada. Depois de ter o jogo contra o Sampaio Corrêa - que inicialmente estava marcado para sábado -, adiado para dia 24 de fevereiro, o time principal tricolor vai estrear em 2022 na próxima quarta-feira (26), diante do Doce Mel, na Fonte Nova.

Com o compromisso marcado, a nova versão do time começa a ganhar forma no CT Evaristo de Macedo. Nos últimos dias, o técnico Guto Ferreira tem dedicado as atividades aos treinos táticos, esboçando a equipe titular.

Apesar de ter mantido a base que disputou boa parte de 2021, o Esquadrão vai apresentar novidades. Na defesa, Jonathan tem a missão de substituir Nino Paraíba e, do lado esquerdo, a disputa está entre Matheus Bahia, remanescente do ano passado, e Djalma Silva, destaque pelo Operário na última Série B.

O miolo de zaga também terá mudanças. Com a saída do argentino Germán Conti, Luiz Otávio vai ter um novo companheiro. Gustavo Henrique tem levado vantagem nos treinos sobre Ignácio, principal concorrente.

Outro setor concorrido é o meio-campo, onde Guto deixou claro que pretende ter características de força e marcação. Os volantes Willian Maranhão e Rezende são as apostas. Eles se juntaram ao também volante Patrick, além de Daniel e Mugni.

No ataque, a principal mudança será a saída de Gilberto, que deixou o clube após quatro temporadas e foi jogar nos Emirados Árabes. O colombiano Rodallega é o substituto natural, mas ele se apresentou duas semanas depois dos outros atletas e vai demandar mais tempo de preparação.

Sem Rodallega, o garoto Marcelo Ryan surge como uma das opções para ser a referência. No entanto, nas últimas atividades, Guto testou Ronaldo na função. Apesar de sempre ter atuado pelas pontas com Guto, na base Ronaldo fazia o papel de camisa 9.

Goleada no último teste

No sábado, o Bahia fez o último teste antes da estreia do time principal e goleou o Camaçari por 6x0 em jogo-treino no CT Evaristo de Macedo. O time titular foi montado com: Danilo Fernandes, Jonathan, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Djalma Silva; Patrick, Rezende e Daniel; Raí, Ronaldo e Marco Antônio.

No final da atividade, Guto mudou completamente o time, que foi formado por Matheus Teixeira, Douglas Borel, Pedro Borges, Ignácio e Luiz Henrique; Miquéias, Gregory, Clayson, Raí Soares e Marcelo Cirino; Marcelo Ryan. Os gols foram marcados por Raí, Rezende, Marcelo Ryan (3 vezes) e Gregory.

O lateral esquerdo Matheus Bahia ficou de fora porque tem treinado separado para aprimorar a forma física - assim como Willian Maranhão -, mas não será surpresa se for negociado nos próximos dias.

Guto deve seguir fazendo testes na equipe. Além de Rodallega, Marcelo Cirino é mais um que, pelo menos no papel, se apresenta como provável titular nos próximos dias.

O mais provável é que o tricolor rode bastante o elenco em meio à disputa simultânea de Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Depois do Doce Mel, o Esquadrão vai encarar o Campinense, no sábado (29), às 16h, em Campina Grande (PB), pelo torneio regional.