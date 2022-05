Com carga reduzida, elenco do Vitória treina na Toca do Leão

O quarto treino preparatório do Vitória para o jogo contra o Aparecidense foi mais brando. Nesta quinta-feira (5), a comissão técnica rubro-negra diminuiu a intensidade do trabalho desenvolvido com os jogadores.

"O objetivo foi tirar a carga, pois viemos de dois treinos com muita exigência e ainda teremos mais dois”, explicou o preparador físico André Galbe. A reapresentação do grupo, após o triunfo por 1x0 para o Manaus, aconteceu na segunda-feira (2), com atividades regenerativas.

A partida será disputada na segunda-feira (9), às 20h, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), e fecha a 5ª rodada da Série C do Brasileiro.

O início da movimentação contou com atividades lúdicas. Depois, foi trabalhado bola parada ofensiva e finalização com cruzamentos. Quatro jogadores ainda não puderam se juntar ao grupo.

Recuperado da dor nas costas, o lateral Alemão ainda está se recondicionando fisicamente. O zagueiro Rafael Ribeiro segue fazendo atividades no campo, só que com o controle dos fisioterapeutas do clube. Ewerton Páscoa ainda está entregue ao departamento médico, tratando da lesão na coxa, bem como o volante Alan Santos, que se recupera de uma inflamação na sola do pé.

Com apenas três pontos somados, o Vitória está logo acima da zona de rebaixamento, em 16º lugar. Adversário da vez, o Aparecidense ocupa uma colocação acima, na 15ª posição, com quatro pontos.