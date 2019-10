Com cerca de 300 pessoas, Encontro Baiano de Laticinistas acontece em Salvador

O Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Leite do Estado da Bahia (Sindileite), filiado à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), realiza entre os dias 25 e 26 deste mês, no Hotel Deville, no bairro de Itapuã, seu 10º encontro anual.

Durante dois dias, mais de 80 associados - entre 250 e 300 pessoas - poderão assistir palestras sobre temas relacionados ao mercado lácteos e derivados, participar de mesas redondas e ainda debaterem sobre os rumos e perspectivas do setor. O 10º Encontro Baiano de Laticinistas (EBL) se tornou um evento interessante não somente para os laticinistas baianos. Outros proprietários de laticínios virão para Salvador para acompanhar, de perto, o 10º EBL.

Além disso, o evento pretende incentivar as empresas na produção com maior valor agregado, aproximando as instituições de apoio ao desenvolvimento industrial e subsidiando-as com informações técnicas. "Já é o décimo ano do evento e é um momento importante para discutirmos sobre todos os assuntos não somente técnicos ligados ao setor de laticínios, como também questões de desenvolvimento, produtividade e mais. É o momento de colocar na mesa e avaliar como foi o último ano e como serão os próximos. Para isso, levamos técnicos conhecidos no Brasil inteiro", destaca o presidente do Sindileite Paulo Cintra. De acordo com o Sindileite, o 10º Encontro Baiano dos Laticinistas é mais uma oportunidade para fortalecer a cadeia produtiva no estado, tornando as empresas mais eficazes. Atualmente, o segmento possui mais de 200 indústrias na Bahia.

Um dos assuntos que estará em pauta é a liberação de exportação para China. "É um mercado importante. Tenho certeza que vai ser uma discussão com bastante ênfase", diz. Outro assunto que será abordado no EBL é referente às Instruções Normativas nº 76 e 77, que entrou em vigor este ano. "Essas INs tratam sobre a qualidade na obtenção da matéria prima. E isso está deixando o mercado preocupado porque afeta diretamente o produtor e eles não tem ainda a preparação para lidar com isso. No encontro, vamos entender sobre prazos, implantações, etc", afirma Cintra.

(Foto: Mateus Pereira/Arquivo GOVBA)

As entidades públicas, como a Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia, indústrias, fornecedores, bem como presidentes de sindicatos de laticínios de outros estados, estarão presentes no encontro anual. "Será uma grande confraternizaçáo do setor", acredita Cintra.

A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) considera que a cadeia produtiva do leite tem grande importância para alimentação e para o agronegócio e deve ser tratada com um olhar voltado para a produtividade, qualidade e competitividade.

Segundo o órgão, para manter a evolução do setor é imprescindível instituir um elevado nível de competitividade em termos de custos, preços, qualidade, condizente com os padrões do dinâmico mercado moderno, o que torna cada dia mais necessária a eficiência em todas as áreas impostas à atividade.

Para atingir resultados satisfatórios, todos esses fatores são necessários pois a população baiana potencialmente consumidora de produtos lácteos é ávida por saúde e produtos de qualidade.

Produção de leite na Bahia cresce

Números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a aquisição de leite cru na Bahia foi de 115,2 milhões de litros no 1º trimestre de 2019, 0,5% maior que a do 4º trimestre de 2018 (114,6 milhões de litros) e 2,1% superior à do 1º trimestre do ano passado (112,8 milhões de litros).

A aquisição nos três primeiros meses do ano ficou menor apenas que a registrada no 1º trimestre de 2011 (118,7 milhões de litros).

A Bahia respondeu, no 1º trimestre de 2019, por 1,9% de todo o leite adquirido no país. Minas Gerais segue liderando a aquisição de leite, com 25,3% do total. Isso sem falar da grande quantidade de empregos gerados no campo com os pequenos produtores de leite.

Programação

A abertura do ciclo de palestras do 10º Encontro Baiano de Laticinistas acontece às 14h do dia 25. No primeiro dia de evento, o secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, Lucas Teixeira Costa, apresenta uma palestra sobre as oportunidades para a Bahia com foco no setor leiteiro, a partir das 15h20.

Já no sábado, dia 26, a partir das 9h, uma palestra sobre o benefício da Implantação dos Programas de Autocontrole e o seu impacto nas indústrias, será apresentado por Rebeca Fonseca. No mesmo dia, a partir das 9h45, o responsável pelos Laticínios Verde Campo, Alessandro Rios, apresenta o case de sucesso: Latinícios Verde Campo. "Da concepção dá incorporação ao grupo Coca-Cola".

Ainda no sábado, haverá uma mesa redonda sobre as instruções normativas 76 e 77 para todas as etapas da cadeia produtiva do leite, a partir das 16h30.

Serviço

O quê: 10º Encontro Baiano dos Laticinistas

Onde: Hotel Deville, Itapuã, Salvador

Quando: Dias 25 e 26 de setembro