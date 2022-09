Com cláusula de renovação, Léo Gomes está garantido no Vitória em 2023

Contratado para ajudar a buscar o acesso à Série B do Brasileiro, Léo Gomes precisou de pouco tempo na Toca do Leão para virar titular absoluto do Vitória. Principal protetor da zaga rubro-negra, o volante foi um dos pilares do time titular que ganhou regularidade sob o comando de João Burse e o técnico poderá contar com ele na próxima temporada.

O contrato de Léo Gomes se encerraria esse ano, mas possui uma cláusula de renovação automática e, por isso, o atleta é um dos nomes certos na apresentação na Toca do Leão no dia 28 de novembro, quando o Vitória iniciará a pré-temporada 2023. A informação foi confirmada pelo presidente do Vitória, Fábio Mota, em entrevista coletiva concedida para apresentar o planejamento inicial para o próximo ano.

Se a manutenção de Léo Gomes já está resolvida, a de outros quatro jogadores ainda está pendente. O Vitória tem interesse em renovar os contratos do goleiro Dalton, do zagueiro Alan Santos e dos atacantes Rafinha e Santiago Tréllez. As negociações estão em andamento.

"Todos os jogadores que nós temos interesse, nós estamos conversando. Com os empresários, com os jogadores. Aí é negociação normal do futebol. Pode demorar dois ou quatro dias. Lembrando que a gente só volta em 28 de novembro, então temos espaço até lá", afirmou o presidente Fábio Mota.

"A gente está focado realmente em contratar não quantidade, mas qualidade. Mantemos uma base boa, não vamos partir do zero", completou o diretor de futebol do Vitória, Edgar Montemor, também presente na entrevista coletiva.