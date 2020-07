Com cocaína escondida no motor, taxista é preso por tráfico na BR-101

Um taxista foi preso dirigindo um carro que escondia base de cocaína no motor. A prisão aconteceu por volta de 20h45 da quarta-feira (29), na altura do KM 173 da BR-101, em Feira de Santana.

Ações de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificaram o veículo suspeito após informações passadas pela 60ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Gandu). O carro, um Hyundai HB20, passou a ser monitorado.

O carro foi parado para fiscalização em frente à unidade policial de Humildes. Uma busca minuciosa foi realizada e a pasta base de cocaína, em forma de tablete, foi achada esconcida no compartimento do motor. Cerca de 1 kg foi apreendido, um prejuízo estimado de R$ 120 mil para o crime organizado.

O motorista de 40 anos contou que saiu de Santo Antônio de Jesus, no Recôncabo e seguia para a capital. Disse que entregaria a droga no viaduto do Cia, em Simões Filho.

Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, como prevê a lei, e encaminhado à delegacia.