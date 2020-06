Com covid-19, campeã do BBB tem piora no quadro de saúde: ‘orem por mim’

Foto: Reprodução/Instagram

Campeã do Big Brother Brasil 11 (BBB11), a modelo Maria Melilo, que foi diagnosticada com a covid-19, voltou a ser internada na noite desta terça-feira (9), após piora em seu quadro clínico. As informações são do Uol.

Ela pediu aos fãs que "mantenham o pensamento positivo e rezem por sua recuperação". No Instagram, ela publicou uma foto onde se lê a frase "orem por mim".

A ex-BBB chegou ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sentindo muitas dores abdominais, segundo sua assessoria. Assistida pelo infectologista Dr. David Uip, que é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, e chegou a ter a doença, Maria passaria por uma bateria de exames.

Maria Melilo recebeu resultado positivo para o novo coronavírus no dia 29, quando passou um dia em observação no Hospital Vila Nova Star, também na zona sul paulistana.

Ainda segundo o Uol, ela foi liberada para se tratar em casa após uma tomografia não revelar alterações no pulmão.