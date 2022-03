Com covid-19, cantor baiano Elomar volta a ser intubado

O músico baiano Elomar Figueira Mello, de 84 anos, internado com covid-19, voltou a ser intubado neste sábado (5). As informações são do boletim médico do Hospital Samur, publicado diariamente nas redes sociais do cantor.

O compositor começou a usar ventilação mecânica no dia 23, mas com a melhora progressiva foram retirados o bloqueador neuromuscular e a sedação venosa na última quarta-feira (2). No entanto, houve a necessidade de intubá-lo novamente.

Ainda de acordo com o boletim divulgado neste sábado, Elomar apresenta quadro clínico estável, sem febre, sem complicações cardíacas ou renais. Ele não tem previsão de alta e continua na Unidade de Terapia Intensiva, sob os cuidados das equipes médicas da UTI Respiratória do Hospital Samur, em Vitória da Conquista.

Elomar recebeu uma dose de vacina, da Janssen (de aplicação única), e não retornou para receber a dose de reforço.