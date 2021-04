Com covid, ator Heitor Martinez está internado em CTI de hospital no Rio

O ator Heitor Martinez, de 52 anos, foi diagnosticado com covid-19. Ele esstá internado desde o último sábado (3) no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. As informações são da Revista Quem.



Heitor já estava contaminado há algum tempo e se tratava em casa. No entanto, ele apresentou taxa de saturação de oxigênio no sangue baixa e precisou ser internado para fazer uso de oxigênio.



A última novela que o ator participou na Globo foi O Sétimo Guardião, que terminou em 2019. Ele fez parte do elenco de Amor Sem Igual e Gênesis, na Record TV. Heitor é pai das gêmeas, Alice e Helena, de 18 anos, com a atriz Ana Markun, de 46.