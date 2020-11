Com covid, Luciano Camargo não vai ao velório e enterro do pai

(Foto: Reprodução)

Diagnosticado com covid-19, o cantor Luciano Camargo não vai ao enterro do pai, Francisco, que morreu na madrugada desta segunda-feira (23), aos 83 anos. O pai de Zezé e Luciano será velado e sepultado nesta terça, em cemitério de Goiânia.

Luciano revelou na quinta que estava com o novo coronavírus. Na ocasião, chegou a falar também da preocupação com o pai. "Oi, pessoal, vocês sabem o tanto que sou exagerado nos cuidados com a minha saúde e a de toda minha família, né? Principalmente em relação à covid. Na semana passada, fui para Goiânia visitar os meus pais, passei 4 dias com eles e, assim como fiz em outubro, quando fui visitá-los, também realizei exames da covid para poder ir com segurança. Afinal, todos sabem da fragilidade da saúde do meu pai e todo cuidado é pouco com ele...", escreveu o cantor em uma rede social.

O cantor é casado com a arquiteta Flávia Camargo, com quem tem as gêmeas Isabella e Helena, de 10 anos. Ele disse que todas passaram por testes, com resultados negativos. Por conta disso, ele está mantendo isolamento da família.

Morte

Seu Francisco morreu na noite de ontem, sofrendo uma parada cardiorrespiratória após uma instabilidade hemodinâmica, segundo nota do hospital onde estava internado.

"Foi embora um homem simples, que deixou um grande exemplo de superação com um legado de honestidade", diz nota divulgada pela assessoria de Zezé e Luciano.

Ele estava internado em um hospital particular desde o último dia 10 de novembro, quando sentiu dores no intestino e foi submetido a exames. Quatro dias depois, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência para estancar um sangramento no órgão. Na quinta-feira passada (18), ele começou a retirada dos sedativos.

Apesar dos filhos famosos, ele ficou conhecido nacionalmente em 2005, após o lançamento do filme “Dois Filhos de Francisco”, que contou a história dele e de sua família.

Francisco Camargo deixa a esposa, Helena Siqueira de Camargo, de 75 anos, e oito filhos: Mirosmar José de Camargo (Zezé), Marlene José de Camargo, Wellintgton Camargo, Emanoel Camargo, Luciele de Camargo, Welson David de Camargo (Luciano), Wesley José de Camargo e Walter José de Camargo. Outro filho do patriarca da família, Emival Camargo, que foi a primeira dupla com Zezé, morreu em 1975 em um acidente de carro.