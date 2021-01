Com covid, meia Rodriguinho desfalca Bahia contra o Grêmio

O Bahia voltou a regristrar casos da covid-19 no seu elenco. Vice-artilheiro do tricolor no Campeonato Brasileiro, o meia Rodriguinho testou positivo para a doença e foi afastado do grupo.

Além do camisa 10, o volante Patrick de Lucca, recém promovido da equipe sub-20, também está infectado e foi isolado pelo departamento médico. Tanto Patrick quanto Rodriguinho ficaram fora da partida contra o Grêmio, na noite desta quarta-feira (6), pela 28ª rodada do Brasileirão.

A partida contra o Grêmio será a primeira do tricolor em 2021. O Esquadrão começa a rodada na 16ª colocação e precisa vencer para quebrar a sequência de seis derrotas seguidas e se afastar da zona de rebaixamento.

Além do duelo contra o Grêmio, Rodriguinho e Patrick já estão fora também da partida contra o Atlético-GO, neste domingo (10), em Goiânia.