Com críticas ao sistema patriarcal, “Golpes no Ventre” volta a cena de forma virtual

A linha tênue entre a vida e a morte, cercada de incertezas, é abordada em “Golpes no Ventre”, primeiro solo da atriz Jane Santa Cruz (“Frida Kahlo”, “Sobre a Pele”), com texto e direção de Fernando Santana. O espetáculo retrata a história de Bárbara, uma mulher negra que está dentro do útero, na indecisão de nascer perante as histórias que a mãe lhe conta durante a gestação.



A peça volta a estar em cartaz no mês que vem, entre 8 a 30 de março, sempre às segundas e terças-feiras, às 19h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Com os teatros fechados devido a pandemia de coronavírus, "Golpes no Ventre" contará com exibições por meio de plataforma on-line. Todas as apresentações contarão com tradução simultânea em libras e audiodescrição.



Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e podem ser adquiridos na plataforma Sympla a partir do dia 15 de fevereiro. A classificação indicativa é 14 anos. Vítima de um estupro, a mãe de Bárbara – que é interpretada pelas vozes em off da atriz Zezé Motta e da Yalorixá Alda Vieira – lhe relata conquistas e perdas dela e também de ancestrais. A narrativa ultrapassa a ficção e denuncia mazelas do sistema patriarcal que marcam, humilham, violam e matam mulheres por todo o país.



O espetáculo também faz uma grande homenagem às icônicas figuras femininas que já atravessaram e seguem em nossos dias, a exemplo da professora Lélia Gonzalez, Mãe Stella de Oxóssi, Mãe Alda de Oyá e a atriz Zezé Motta.



Além das apresentações, a temporada irá contar com três lives abertas ao público com a participação da equipe e de reconhecidas artistas negras. Também haverá difusão de depoimentos de mulheres baianas que superaram barreiras impostas pela sociedade, disponibilizadas nas redes sociais do espetáculo @espetaculo.golpesnoventre.

Essa será a segunda temporada de “Golpes no Ventre” em Salvador. O Espetáculo teve sua estreia no Teatro Martim Gonçalves, em outubro de 2019. Logo depois, em novembro do mesmo ano, fez sua estreia internacional, em San José, na Costa Rica. Em 2020, a peça seguiria em circulação com apresentações no Peru, além da participação em festivais no Brasil, entretanto, assim como em muitos projetos, o cronograma foi interrompido pela pandemia.



Cronograma de lives

7 de março – Live com ZÉZE MOTTA sobre sexismo e herança feminina negra.

14 de março – CAMINHOS DA CRIAÇÃO: transmissão de encontro da equipe do espetáculo que irá tratar da adaptação do/da artista a esta nova condição e compartilhar alguns dispositivos de criação que alicerçam seus trabalhos.

21 de março- MULHERES QUE RESSIGNIFICAM: transmissão com a participação de mulheres que compartilharam depoimentos na plataforma do projeto através de vídeos.

Serviço

O que: espetáculo “Golpes no Ventre”

Quando: de 8 a 30 de março, às segundas e terças-feiras, às 19h

Onde: plataformas digitais

Ingresso: R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia)

Onde comprar: Sympla, a partir do dia 15 de fevereiro

Classificação indicativa: 14 anos