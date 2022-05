Com desfalque no meio-campo, Bahia está pronto para enfrentar a Ponte Preta

O Bahia está pronto para mais um desafio na Série B do Brasileirão. Nesta quinta-feira (19), o tricolor fechou a preparação para o confronto com a Ponte Preta, marcado para esta sexta-feira (20), às 21h30, na Fonte Nova.

No palco da partida,o técnico Guto Ferreira comandou um treino tático. O tricolor tem apenas uma dúvida para o jogo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Daniel não enfrenta o time paulista.

Entre as opções para o setor, Guto conta com os meias Warley e Gregory. Outra possibilidade é deslocar Marco Antônio ou Rildo do ataque para o meio-campo. O treinador não deu pistas sobre o time que vai iniciar o jogo.

Quem deve voltar ao time é o zagueiro Luiz Otávio. Recuperado de lesão, ele treinou normalmente e está à disposição. Já o atacante Rodallega não esteve na Fonte Nova. O colombiano ficou no CT Evaristo de Macedo e deu continuidade ao tratamento da lesão na coxa.

Com 13 pontos, o Bahia está na terceira colocação da Série B e pode chegar à liderança em caso de triunfo. A Ponte Preta está na 12ª posição, com oito pontos.