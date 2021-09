Com desfalques na defesa e no ataque, Bahia volta aos treinos

Depois de um dia de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Red Bull Bragantino. O duelo, no próximo sábado (18), às 21h, no estádio de Pituaçu, vai marcar o retorno do Esquadrão à Fonte Nova depois de sete meses.

Na manhã desta terça-feira (14), os jogadores se reapresentaram na Cidade Tricolor. Os atletas iniciaram o dia com um treino físico na academia e logo depois foram para o campo.

O grupo foi dividido em dois. Os jogadores que iniciaram o confronto com o Santos, no último sábado (11), realizaram um trabalho técnico em campo reduzido. O restante participou de um treino tático em outro campo, sob o comando do auxiliar Walter Ribonetto.

O goleiro Danilo Fernandes e o atacante Rossi ficaram em tratamento na fisioterapia. O camisa 7 se recupera de uma lesão na coxa e dificilmente terá condições de enfrentar o Bragantino.

Além dele, Diego Dabove não poderá contar também com o zagueiro Germán Conti, suspenso, e o meia-atacante Thonny Anderson. Thonny está no tricolor emprestado pelo Red Bull e está impedido de atuar por conta de uma cláusula contratual.

No ataque, a tendência é a de que Oscar Ruiz seja mantido na equipe titular. Já na defesa, Lucas Fonseca, Gustavo Henrique e Ligger disputam a posição. O goleiro Matheus Teixeira retorna após cumprir suspensão.

O elenco do Bahia volta aos treinos na manhã desta quarta-feira (15), no Centro de Treinamentos Evaristo de Macedo.