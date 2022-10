Com direito a mosaico, torcida do Bahia quebra recorde de público na Fonte Nova

O acesso do Bahia à Série A do Brasileirão não foi confirmado no empate com o Guarani, mas, na despedida do time da Fonte Nova em 2022, a torcida voltou a dar show e bateu recorde de público em partidas entre clubes no estádio.

No 1x1 diante do Bugre, 48.464 pagantes estiveram no estádio. O número supera o total de público pagante registrado na partida contra o Vasco, em agosto. No triunfo tricolor por 2x1, 48.163 pessoas pagaram ingresso.

O recorde estabelecido era esperado. Desde quarta-feira, os ingressos para a partida estavam esgotados. O time também vinha de boa marca contra o Vila Nova, no final de semana, quando 48.162 pagantes foram ao estádio, só 21 a menos do que o recorde anterior.

Nação Tricolor segue fazendo espetáculo à parte na arquibancada #BBMP pic.twitter.com/64eSg3k9af — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 28, 2022

O maior público geral da Arena Fonte Nova é 51.227, na partida Bélgica 2x1 Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, o estádio recebeu uma arquibancada provisória para aumentar a capacidade. Após o Mundial, a estrutura não foi mais instalada.

Atualmente, a capacidade liberada pela Polícia Militar é de 48.902. Desse total, 29 mil ingressos são de sócios do Bahia com acesso garantido. O restante é vendido na bilheteria.

Além da presença maciça, a torcida fez uma grande festa. Antes do apito inicial, um mosaico foi formado com a frase “O Bahia é o mundo”. Teve também cortina de fumaça azul, vermelha e branca na entrada dos atletas.

Durante o jogo, os tricolores transformaram a atmosfera da Fonte Nova, cantando alto e empurrando o time, que não correspondeu. Agora, o torcedor só reencontrará o Esquadrão em solo baiano em janeiro, durante a Copa do Nordeste e o estadual. Este abrirá a temporada no dia 10.

O Bahia, no entanto, ainda tem mais um compromisso este ano, e decisivo. No dia 6 de novembro, visita o CRB, às 18h30, em Maceió, valendo o acesso à Série A.