Com dor na coxa, Pablo Siles desfalca o Vitória contra o Grêmio

O Vitória vai decidir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil desfalcado. O volante Pablo Siles está fora do jogo contra o Grêmio, terça-feira (3), às 19h, em Porto Alegre. Com dor na coxa, o uruguaio não viajou com a delegação rubro-negra para o Sul do país e passará por exame de imagem em Salvador. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pela reportagem do CORREIO.

O volante sentiu o incômodo durante o empate sem gols com o Avaí, no último sábado (31), no Barradão, na 15ª rodada da Série B do Brasileiro, e foi substituído pelo meia Eduardo. Titular absoluto do time comandado por Ramon Menezes, o jogador vestu a camisa do Vitória 14 vezes nesta temporada e marcou dois gols.

No primeiro jogo, disputado no dia 27 de julho, no Barradão, o Vitória perdeu para o Grêmio por 3x0. Na terça-feira, o rubro-negro precisará vencer a equipe gaúcha por pelo menos três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Na terceira fase da Copa do Brasil, o Vitória reverteu resultado adverso diante do Internacional e avançou. Após perder por 1x0 no Barradão, derrotou o colorado por 3x1 no Beira-Rio e seguiu no torneio.