Com elenco renovado, Vitória volta aos trabalhos hoje na Toca do Leão

O ano de 2022 vai começar oficialmente hoje para o Vitória. A partir das 8h30 desta segunda-feira (3), jogadores e comissão técnica se apresentarão na Toca do Leão para o início da pré-temporada. E os rubro-negros podem se preparar para se familiarizar com as caras novas.

O Vitória reformulou o elenco e anunciou 14 jogadores. Ciente de que ficaria impedido de contratar a partir de janeiro por causa de uma dívida com o Boca Juniors pelo atacante Walter Bou, que atuou no clube em 2018, as negociações foram fechadas antes da virada do ano e todos os atletas já estão regularizados.

Entre as novidades, o mais conhecido é o meia Jádson. Aos 38 anos, o jogador que fez história no Corinthians e teve passagens destacadas por Athletico-PR e Shakhtar Donetsk vai ter a missão de conduzir o meio-campo.

Aliás, opções de companheiros para colocar na cara do gol não vão faltar para Jádson. O ataque foi o setor que mais ganhou reforços, com cinco. Chegaram Guilherme Queiroz, Roberto, Luidy, Erik e Jefferson Renan.

A lista ainda conta com Dinei. Entre os jogadores que estavam em fim de contrato, só ele e João Pedro tiveram os vínculos renovados. Ao todo, 31 jogadores estarão à disposição.

Quem já sabe que não vai ser utilizado é o zagueiro e capitão Wallace, que tem contrato até 2023. O nome dele não aparece na lista oficial do elenco divulgada pelo Vitória.

Embora o clube não tenha definido o futuro do defensor, a saída de Wallace já vinha sendo tratada nos bastidores. O presidente em exercício, Fábio Mota, chegou a alegar que o salário do zagueiro está fora da realidade que o rubro-negro pode pagar. Rebaixado para a Série C do Brasileirão e fora da Copa do Nordeste, o Vitória planeja reduzir os custos em 50%.

Além de Wallace, o atacante Alisson Farias e o volante Rodrigo Andrade estão na mesma situação e e devem ser repassados para outras equipes. Alisson Farias, por exemplo, estava em negociações com o Mirassol.

Já o atacante Samuel foi colocado como integrante do grupo, mas não vai permanecer no clube. O Vitória aceitou a proposta do Oita Trinita, do Japão, e aguarda os trâmites burocráticos para confirmar a venda. O Leão receberá 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões).

A saída de Samuel pode levar o Vitória a buscar outro atacante no mercado, desde que o clube baiano não esteja impedido de registrar novos atletas.

Nova comissão

Além dos jogadores, o Vitória vai ter um novo técnico. Após a saída de Wagner Lopes e a negativa de Geninho, Dado Cavalcanti é o treinador do clube em 2022. Com passagem destacada pelo rival Bahia, no qual conquistou a Copa do Nordeste no ano passado, o principal objetivo do treinador será colocar o Leão de volta na Série B do Brasileirão.

Antes disso, Dado e o Leão terão pela frente a disputa do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil. A estreia do rubro-negro na temporada está marcada para o dia 16 de janeiro, um domingo, contra a Juazeirense, no Barradão. Até lá, o elenco vai ficar concentrado no CT Manoel Pontes Tanajura.