Com Elton de titular, Bahia se prepara para pegar o Flamengo

O elenco do Bahia voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira (31), e iniciou a preparação para o duelo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (2), às 20h30, no estádio de Pituaçu, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida contra o rubro-negro, o técnico Roger Machado vai ter que fazer mudanças no time titular. O treinador tem pelo menos quatro desfalques na equipe.

Como aconteceu nos dois últimos jogos (contra Ceará e Palmeiras), o goleiro Douglas e o lateral João Pedro, ambos machucados, seguem fora do time. No meio-campo, a dor de cabeça para Roger fica por conta dos volantes.

Titular contra o Palmeiras, Gregore recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Substituto natural, Ronaldo não pode entrar em campo já que está no Bahia emprestado pelo Flamengo.

As opções para Roger no setor são os volantes: Elton, Jadson, Edson e Ramon. Elton, inclusive, treinou entre os titulares durante parte do treino desta segunda-feira, na Cidade Tricolor, e pode ser o escolhido para a vaga.

Durante o trabalho dia, Roger esboçou a equipe que deve enfrentar o Flamengo durantre um treino técnico de ataque contra defesa e posse de bola em campo reduzido. O time foi praticamente o mesmo que empatou por 1x1 com o Palmeiras. A única mudança foi justamente a entrada de Elton. Assim, a escalação teve:

Anderson, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Elton, Daniel e Rodriguinho; Élber, Rossi e Gilberto.

Outro que deve ser desfalque para Roger Machado é o atacante Fernandão. Contra o Palmeiras, o jogador ficou de fora da lista de relacionados já que negocia para deixar o clube. O destino deve ser o Konyaspor, da Turquia. No entanto, Fernandão esteve no CT Evaristo de Macedo nesta segunda e treinou normalmente.

O Bahia tem mais um treino antes de pegar o Flamengo. O elenco volta aos trabalhos nesta terça-feira (1º), quando encerra a preparação.