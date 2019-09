Com 'Emanuelle', Cine Privê tem audiência maior que programa de Edir Macedo

Os números mostraram que o público realmente estava ansioso para a reestreia da faixa "Cine Privê", da Band. De acordo com o Uol, a sessão de filmes eróticos garantiu para a emissora índice médio de 1,2 ponto de audiência em São Paulo, batendo a Record, que exibia o programa "Palavra Amiga com Bispo Edir Macedo no mesmo horário.

O filme foi ao ar entre 2h e 3h35 do último domingo (01). No horário do filme a Globo liderou com 5,9 pontos. O SBT veio a seguir com 2,7 pontos. Em seguida a Band com 1,2 ponto; depois RedeTV e Record empatadas com 0,7 ponto.

Em São Paulo cada ponto de ibope vale por cerca de 73 mil domicílios sintonizados, tendo cada um em média 3 moradores. Entretanto, devido ao conteúdo da faixa não ser exatamente familiar, é difícil imaginar que a casa inteira parou em frente à tv para contemplar o longa "Emanuelle 2: Antivirgem", que foi o escolhido para ser exibido na reestreia do privê.

O filme chegou a ter um pico de 2 pontos, bem acima da média da emissora para este horário. Relembrando que esses dados são prévios, são o chamado "realtime". O ibope consolidado só será divulgado nesta segunda por volta das 12h.

Mas, historicamente, nos últimos anos, não tem ocorrido muita variação entre os dados "realtime" e os consolidados da Kantar Media.

O "Cine Privê" é uma sessão chamada "soft-porn", que exibe seios e ocasionalmente bundas. Não há praticamente nu frontal. Além da saga "Emanuelle", a Band tem outras obras desse tipo de acervo, como "Justine", que conta a saga de uma estudante adolescente, sexy (exploradora arqueológica), cobiçada por bandidos. Em tese, porém, ela permanece sempre virgem.

A sessão "Cine Privê" foi lançada pela Band no início dos anos 90 e ficou quase uma década no ar. Foi na verdade inspirada numa outra faixa de "sucesso" da década anterior, a sessão "Sala Especial", exibida pela Record (às sextas).

