Com entorse, Nino Paraíba deve desfalcar o Bahia contra o Santos

O Bahia deve ter um desfalque importante para pegar o Santos, neste sábado (13), às 19h, no estádio de Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral Nino Paraíba sofreu uma entorse no tornozelo, durante o empate com o Grêmio, pela Copa do Brasil, e deve ser vetado da partida.

Nino se machucou ainda no primeiro tempo do empate com o Grêmio, em Porto Alegre. Ele está com o pé imobilizado e vai ser avaliado quando chegar em Salvador. A tendência é a de que ele seja preservado para o duelo da volta das quartas de final, na próxima quarta-feira (17), às 19h15, na Fonte Nova.

Diante do Santos, o titular da lateral tricolor deve ser Ezequiel. Ele ficou fora do duelo no Sul por não poder atuar na Copa do Brasil. Na ocasião, o volante Flávio foi improvisado no lugar de Nino.

Na manhã desta quinta-feira (11), Ezequiel treinou no Fazendão junto com os atletas que não foram relacionados para a partida contra o Grêmio. Quem também participou da atividade foi o zagueiro Marllon. Recém contratado junto ao Corinthians, ele já está regularizado e está à disposição de Roger Machado para o duelo contra os Santos.

O elenco do Bahia volta aos treinos nessa sexta-feira (12), quando faz a única atividade antes de pegar o Peixe. O tricolor é o oitavo colocado do Brasileirão, com 14 pontos.