Com entrada gratuita, time feminino do Bahia recebe o Vasco na Cidade Tricolor

Depois de estrear com triunfo por 2x0 sobre o Fluminense, fora de casa, o time feminino do Bahia busca a segunda vitória na Série A2 do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (19), as Mulheres de Aço encaram o Vasco, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila. A partida será às 15h.

O Bahia vai abrir os portões da Cidade Tricolor e a entrada para acompanhar o duelo será gratuita. O Esquadrão lidera o Grupo B, com três pontos. O Vasco é o terceiro colocado. Na estreia, o alvinegro perdeu para o Botafogo.

Autora de um dos gols no triunfo sobre o Fluminense, a atacante Ellen comemorou o resultado. Ela não atuava há quase um ano por conta de uma cirurgia no joelho.

"Depois de quase um ano poder voltar com o pé direito é melhor ainda", iniciou a atacante.

Questionada sobre a disputa com o Vasco, Ellen afirmou que o grupo trabalhou bem durante a semana para conquistar mais um bom resultado.

"A gente vem analisando o Vasco, é um time recém formado, como o nosso. Mas estamos focadas, assistimos o último jogo delas contra o Botafogo. Nosso objetivo é o acesso e depois pensar no título da A2", disse.