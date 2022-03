Com 'Envolver', Anitta chega ao Top 2 do Spotify Global e lidera no Brasil

E ela segue crescendo e batendo recordes. Nesta quinta-feira, 24, Anitta chegou ao Top 2 do Spotify Global com a música "Envolver". Ao todo, foram mais de 3,5 milhões de reproduções nas últimas 24 horas. No Brasil, que foi responsável por 1,5 milhão dessas reproduções, o hit amanheceu em 1º lugar, superando "Dançarina", de Pedro Sampaio, que, inclusive, é uma canção que fala sobre a cantora.

Anitta é a primeira artista brasileira a atingir essa posição na história da plataforma de streaming. O sucesso de "Envolver" veio após a viralização da coreografia da música no TikTok, especialmente em países latinos. A canção está em 4º lugar no México. Além disso, também conseguiu entrar nos charts dos Estados Unidos nesta semana e agora chegou na posição 163 do Top 200.