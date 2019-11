Com essa defesa fica difícil pro Bahia

Depois da desastrosa atuação da defesa do Bahia na derrota de 4 X 3 para o Goiás, fica a constatação: o tricolor tem que reformar completamente esse setor. Infelizmente, Moisés não tem a menor condição de continuar na equipe. Os gols feitos pelo Goiás foram frutos de distração e desatenção de todos os defensores.

E olhe que a defesa era um dos pontos fortes do Bahia. Sinceramente, ainda prefiro Lucas Fonseca e Nino Paraíba como titulares. Resumo da ópera: o Bahêa tem que contratar, no mínimo, uns oito jogadores nas diversas posições. Manter o treinador e oferecer mais condições de trabalho.

E buscar jogadores que cheguem e joguem. Desse elenco atual pelo menos uns 10 devem ser trocados. Porque, se prosseguir assim, vou ter que recorrer a um grande sucesso da saudosa Marinês e sua Gente: Assim não dá, neném.

Texto originalmente publicado no Facebook e replicado aqui com autorização do autor