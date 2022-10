Com estúdio de videocast, loja dos Salesianos Bahia segue até dia 6 de novembro no Shopping Paralela

Ser pai ou mãe é também tomar decisões importantes. Uma delas, sem dúvida, é a escolha de um colégio. Com relação direta ao futuro dos filhos, o momento de escolher uma instituição de ensino envolve muita expectativa, diversas indagações e, sobretudo, requer uma construção de confiança. Justamente com o objetivo de ampliar o espaço de relacionamento com as famílias, os Salesianos Bahia, que atendem alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, retomaram a loja da rede no Shopping Paralela. Com diversas atrações gratuitas, a programação segue até o dia 06 de novembro.

“É com muita alegria que mais uma vez os Salesianos Bahia chegam ao Shopping Paralela para oferecer uma programação pensada de maneira especial para as famílias dos nossos alunos e futuros alunos. Uma iniciativa inovadora, criativa, ousada, que mostra um pouco do que vivenciamos nos colégios no dia a dia, e diz muito sobre a nossa forma de acolher e a nossa forma de educar, formar e evangelizar as novas gerações”, explica o diretor dos Salesianos Bahia, Pe. Eudes Barreto.

A loja dos Salesianos Bahia retoma após o sucesso da primeira edição, realizada em 2021. A programação deste ano conta com atividades ligadas aos mais variados temas, com destaque para batalha de robôs, contação de histórias, oficinas, espetáculos teatrais, musicais e de dança, além de ações do programa de Inglês da instituição e uma programação infantil, com festival de pipoca, pizza, algodão doce, participação de personagens e super heróis famosos do cinema. O funcionamento do espaço é de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 13h às 21h.

“A loja no shopping surge com o objetivo de ampliar o espaço de relacionamento com as famílias, através de ações educativas, lúdicas, culturais e de entretenimento. É mais uma oportunidade de mostrar à sociedade como os Salesianos Bahia oferecem tudo que os alunos precisam. Afinal, faz parte da nossa essência, formar para o bem e educar para o futuro”, ressalta Cyda Brito, coordenadora de Comunicação da rede de ensino.

Loja do Salesiano no Shopping Paralela segue até 06 de novembro com diversas atrações (Foto: Larissa Ramos).

Salécast

A estreia do Salécast, videocast gravado diretamente de um estúdio montado na loja, é uma das grandes novidades desta edição. Feito pelos salesianos para os salesianos - inclusive àqueles que estão chegando -, o bate-papo educativo e informativo aborda temáticas diversas que estão diretamente ligadas à formação dos estudantes e do universo da rede de ensino, com objetivo de aproximar o telespectador da vivência salesiana.

Beatriz Nowa, ex-aluna Salesiana, comanda a primeira temporada do Salécast (Foto: Cyda Brito).

O programa é comandado por alunos e ex-alunos do colégio. Os episódios serão gravados e disponibilizados no canal do Youtube dos Salesianos Bahia e irão abordar assuntos como Esporte, Tecnologias Educacionais, Pastoral Juvenil e Pedagogia Salesiana. Ao total, serão 9 videocasts, com convidados que vão desde professores até personalidades que impactam dentro e fora dos colégios da rede de ensino.

Beatriz Nowa, que é ex-aluna da rede de ensino, estudante de comunicação e apresentadora do Salécast, descreveu a experiência como uma vivência enriquecedora: “Poder ter a oportunidade de exercer meu papel como comunicadora para o pessoal de casa e até mesmo entre os convidados me traz uma sensação indescritível. Acredito muito no projeto e sei que será uma experiência gratificante para todos também. O mais incrível é ver que, mesmo depois de 3 anos desde que me formei, alunos atuais da casa compartilham do mesmo sentimento e vivência enriquecida. É como dizem, uma vez salesiano, sempre salesiano’’.

Batalhas de robô

A robótica educacional também está presente na loja dos Salesianos Bahia. Já conhecidas pelos alunos da rede, a batalha de robô sumô será realizada nos próximos sábado (29), a partir das 16h. A ação funciona assim: dois robôs utilizando o giroscópio se enfrentam e o primeiro que conseguir derrubar o outro vence. Marcus Brandão, coordenador do Núcleo de Tecnologias Educacionais da instituição, conta as experiências já foram vivenciadas pelos estudantes como forma de alcançar novas habilidades e que a ideia é mostrar o potencial dos materiais utilizados:

“Não é a primeira vez que utilizamos o robô sumô. Os alunos já conhecem a programação e conseguem entender o robô sumô, que é baseado no uso do giroscópio. Avaliamos que os materiais de robótica educacional tratadas em uma brincadeira ajudam no futuro destes alunos. Eles aprendem novas habilidades e, a partir de uma brincadeira de interação com material, conseguem perceber quais as habilidades eles vão aprimorar e utilizar no dia a dia. Então a gente consegue avaliar estas atividades como algo extremamente inteligente para o currículo da vida”, destacou Marcus Brandão.

Contação de história, mágica, apresentação de palhaços, participação de personagens e super heróis famosos do cinema estão entre os destaques da programação infantil (Foto: Larissa Ramos).

