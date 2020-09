Com Ewandro, Vitória está pronto para a partida contra o Oeste

O atacante Ewandro pode fazer sua estreia com a camisa do Vitória neste sábado (26). Pela primeira vez, o jogador, que foi regularizado na quinta-feira (24), apareceu na lista de relacionados do técnico Bruno Pivetti. O jogo, válido pela 11ª rodada da Série B, será contra o Oeste, às 16h, no Barradão.

A preparação para o duelo foi finalizada na manhã desta sexta-feira (25), com os últimos ajustes feitos pelo treinador. Os atletas começaram assistindo um vídeo com análise sobre o adversário e, então, foram para campo, onde fizeram treino tático e exercícios de bolas paradas.

Pivetti também conta para a partida contra o Oeste com os retornos do zagueiro Maurício Ramos e do atacante Alisson Farias, recuperados de lesão, além do lateral Carleto, que cumpriu suspensão no último jogo.

Já os meias Anmerson Soares e Juninho Quixadá, que também foram regularizados nesta semana, vão ter que esperar um pouco mais para estrearem.

"São jogadores que chegaram agora no processo, estão vivenciando os treinamentos, entrando em contato com as nossas ideais de jogo. O processo de inserção deles nos planos dos próximos jogos vai ser natural, mas nós precisamos prepará-los adequadamente justamente para oferecer uma oportunidade a eles", explicou Pivetti.

Ainda ficam de fora os laterais Rafael Carioca e Van, que se recuperam de lesão, Léo Morais e o atacante Ruan Levine, em fase de transição, e o volante Gerson Magrão, que está está suspenso.

Confira os 23 jogadores relacionados para a partida contra o Oeste:

Goleiros: César e Ronaldo;

Zagueiros: Gabriel Furtado, João Victor, Wallace e Maurício Ramos;

Laterais: Carleto, Leandro Silva, Jonathan Bocão e Leocovick;

Volantes: Fernando Neto, Guilherme Rend, Lucas Cândido e Romisson;

Meias: Eduardo e Marcelinho;

Atacantes: Alisson Farias, Ewandro, Jordy Caicedo, Mateusinho, Júnior Viçosa, Léo Ceará e Vico;