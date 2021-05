Com explosão de novos casos, Ribeira do Pombal entra em ‘lockdown’ por cinco dias

A cidade de Ribeira do Pombal, no nordeste da Bahia, decretou ‘lockdown’ para lidar com o avanço dos casos de covid-19 no município. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município e começa a valer às 20h dessa sexta-feira (14) até às 5h da quinta-feira (20).

Mesmo sendo chamado ‘lockdown’, nesse período, 15 serviços considerados essenciais poderão funcionar, como farmácias, supermercados, padarias, centrais de distribuição e órgãos de imprensa. Veja a lista completa no final do texto. Também haverá restrição de locomoção na cidade, mas somente das 20h às 5h. Durante todo o ‘lockdown’, a venda de bebidas alcoólicas, realização de eventos e práticas esportivas são proibidas.

A medida foi tomada por causa do aumento de casos, internações e mortes decorrentes da covid-19. Só nessa quinta-feira (13), segundo o boletim epidemiológico municipal, a cidade de 54 mil habitantes tinha 228 casos ativos da doença, o que a coloca na 10ª colocação da lista de municípios baianos com mais gente atualmente infectada, de acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

A posição incômoda de Ribeira do Pombal está à frente da de municípios maiores, como Camaçari, que com seus 300 mil habitantes é a quarta maior cidade da Bahia e tem 219 casos ativos. “Eu peço a cada um de vocês que nos ajude. [Essa] é a única forma de conter o crescimento do vírus na cidade”, disse o prefeito Eriksson Silva, em vídeo gravado para a população da cidade.

A situação de Ribeira do Pombal assusta quando os números são comparados com o início do mês de maio. No dia 1º, a cidade tinha apenas 104 casos ativos. Isso significa que, em duas semanas, o número de novas infecções cresceu 111%. Também em vídeo gravado para os habitantes do município, o médico Murilo Matos, que atende na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h voltada para covid-19, disse receber mais de 100 pacientes por dia.

“Aumentou a demanda na UPA. A média de atendimento subiu muito. Alguns jovens, graves, que foram transferidos e outros foram a óbito. Estamos há um ano nessa batalha e a população ainda não caiu a ficha de que é culpada sim, em partes. Aglomerações, festas de final de semana, churrascos, roças... junta a família e causa aglomeração”, contou.

Médico chorou pedindo para as pessoas não aglomerarem

Em determinado momento do vídeo, o médico chegou a chorar pedindo para as pessoas não aglomerarem. “É um apelo que faço para a população de Pombal. Por favor, não aglomere. Estamos cansados. Por favor, salvem a vida de vocês e da família de vocês. Vamos ter mais empatia e nos colocar no lugar do outro. É um apelo que peço não como médico e sim como ser humano”, explicou. Veja o vídeo:

Além dos atuais 228 casos ativos, Ribeira do Pombal tem um total de 2.982 casos confirmados da doença e 46 mortes. Só em maio, duas mortes aconteceram: um paciente de 48 anos com comorbidades e outro de 51 anos sem comorbidades.

Durante o ‘lockdown’, restaurantes e estabelecimentos do tipo poderão funcionar no formato delivery. Quem descumprir as medidas pode ser punido com possibilidade de fechamento do estabelecimento e cassação do alvará de funcionamento. Também há possibilidade de pagamento de multa de um a 10 salários mínimos. A população poderá denunciar casos de desrespeito às medidas de prevenção pelos números (75) 99900-5929 e (75) 99992-9463.

O CORREIO tentou contato com a secretaria de saúde do município, mas não obteve retorno até o fechamento do texto. Confira a lista do que vai poder funcionar em Ribeira do Pombal durante o ‘lockdown’:

1 - Clínicas e serviços médicos, odontológicos e de fisioterapia;

2 - Farmácias;

3 - Serviços médicos veterinários;

4 – Lojas agropecuárias para venda de medicamentos e rações;

5 – Supermercados e mercados para vender apenas alimentos e produtos de higiene e limpeza;

6 - Açougues

7 – Postos de combustíveis;

8 – Borracharias;

9 - Funerárias;

10 - Serviços públicos de saúde e segurança;

11 – Padarias;

12 – Centrais de distribuição;

13 – Limpeza Pública;

14 - Órgãos de imprensa;

15 - Agências bancárias apenas para caixas eletrônicos;

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.