Com explosivos, bandidos atacam agência da Caixa na Fazenda Grande do Retiro

Bandidos usaram explosivos em um assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal na Fazenda Grande do Retiro na madrugada desta terça-feira (20). Ainda não há confirmação se eles conseguiram de fato levar alguma quantia.

Moradores ouviram barulhos e estampidos por volta das 3h vindos da agência, que fica na Rua Melo Morais Filho. No local, a polícia recolheu cápsulas de armas de alto calibre. Uma moradora narrou o que ouviu à TV Bahia. "Muito barulho, muito tiro, estouro forte. Todo mundo acordou. Começou 2h30. Muito forte. A gente falou, deve ser explosão no banco, ou Bradesco ou no Caixa. Não é a primeira vez", disse.

Os bandidos espalharam pelo asfalto peças de metal perfurante para atrasar a chegada da polícia. Também chegaram a parar carros próximo ao local da agência, na Rua Cleriston Andrade, em São Caetano. Na fachada da agência, há marcas de tiros.

Como se trata de uma agência do governo federal, a investigação desse caso ficará à cargo da Polícia Federal.

O crime acontece menos de duas semanas após uma situação similar com uma agência do Santander no Cabula.

Objetos perfurantes deixados no chão para retardar chegada da polícia (Foto: Reprodução/TV Bahia)