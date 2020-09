Com festa suspensa, réveillon de Salvador deve ser virtual, diz ACM Neto

Quem ainda sonha com um festão para receber o ano novo e deixar 2020 para trás, pode adiar os planos. Na manhã desta quinta-feira (10), o prefeito ACM Neto voltou a falar que o tradicional Festival da Virada está mesmo fora dos planos. De acordo com o gestor municipal, os festejos terão que se adaptar à atual realidade trazida pela pandemia do coronavírus.

Segundo ACM Neto, o plano da prefeitura é realizar um evento virtual. “Não haverá Festival Virada, porém estamos bolando um projeto especial para a virada de ano. Posso assegurar que não vai passar em branco. Vai ser uma coisa bem bacana, o formato já está pensado. Não posso anunciar ainda porque estamos buscando o apoio de empresas privadas", disse.

Ainda de acordo com o prefeito, os detalhes ainda não podem ser anunciados porque o evento depende de financiamento. "Estamos buscando patrocínio. A gente tem tudo para fazer em um formato novo, priorizando os meios digitais”, completou.

As informações foram dadas durante a inauguração do Mercado Municipal de Cajazeiras.