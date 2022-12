Com foco na posse de bola, Bahia segue ritmo de treinos na pré-temporada

O Bahia segue em preparação para a temporada 2023. Na manhã desta quarta-feira (21), os jogadores voltaram aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo sob o comando do técnico Renato Paiva.

O treinador tricolor ganhou uma cara nova durante as atividades. Apresentado nesta terça-feira (20), o volante uruguaio Nicolás Acevedo está integrado ao elenco que participa da pré-temporada.

Durante os treinos na Cidade Tricolor, o técnico Renato Paiva tem trabalhado a posse e o controle da bola. A tendência é de que no próximo ano o Esquadrão tenha um estilo mais construtor desde o campo de defesa até o ataque.

Num primeiro momento, os atletas focaram na troca de passes e finalizações. Depois, o português fez um trabalho tático em metade no campo com enfrentamento entre os atletas de ataque e defesa.

A estreia do Bahia em 2023 será no dia 11 de janeiro, contra a Juazeirense, na Fonte Nova, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.