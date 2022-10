Com foco na posse de bola, Bahia treina antes de pegar o Grêmio

De olho na partida contra o Grêmio, marcada para o próximo domingo (16), às 16h, em Porto Alegre, o Bahia voltou aos treinos na manhã desta terça-feira (11), no CT Evaristo de Macedo.

Com todo o elenco à disposição, o técnico Eduardo Barroca aproveitou o dia para realizar atividades técnicas e táticas. Na primeira parte do treino, os jogadores focaram na troca de passes.

Na segunda parte, o treinador dividiu o grupo em três equipes e promoveu um treino tático, no qual começou a montar o time que vai iniciar o duelo contra o Grêmio. Para o confronto no Rio Grande do Sul, Barroca tem pelo menos duas novidades.

O volante Emerson Santos está disponível após cumprir suspensão na última rodada. No ataque, Ytalo foi liberado pelo departamento médico e voltou a treinar com os companheiros.

Em fase de transição, o lateral esquerdo Matheus Bahia fez um treino específico. Quem também está em recuperação é o goleiro Matheus Teixeira. Ele passou por uma artroscopia no joelho.

Com 53 pontos, o Bahia é o terceiro colocado da Série B. O tricolor está no grupo de acesso desde a primeira rodada e tem mais quatro jogos para garantir o retorno à primeira divisão.