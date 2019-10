Com foto de biquíni, Paula Lavigne ironiza Piovani: 'A chata dos grupos'

A empresária Paula Lavigne ironizou um comentário feito pela atriz Luana Piovani em uma entrevista recente. Ao falar que dar "trabalho ser cidadã no Brasil", Luana cita pressões e cobranças da empresária em um grupo de WhatsApp e diz que não se há liberdade nem para postar uma foto de biquíni sem ser cobrada.

Ontem, Paula foi ao Instagram e publicou uma foto na praia, de biquíni preto. "Faça sua legenda: Paula Lavigne de biquíni: a chata dos grupos", escreveu. Nos stories, ela postou e repostou fotos de várias pessoas, famosas ou não, também de biquíni, muitas usando a tag #biquinaço.

Leticia Colin, Alinne Moraes, Cláudia Abreu, Fernanda Paes Leme e Tatá Werneck apoiaram o post de Lavigne. " Ainda bem que faço parte do seu grupo, mainha", comentou Alinne Moraes. Tatá Werneck escreveu: "Campanha salvem os biquínis". Já Fernanda Paes Leme afirmou: "Quem quer sempre arruma tempo...hahaha."

A fala de Luana repercutiu muito nas redes sociais. Em entrevista ao Uol, ela falou das cobranças sofridas para se posicionar sobre vários temas. “Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar foto dos meus filhos e tinha que postar a situação da Amazônia, daí eu tinha que postar os golfinhos, era o tubarão, era o 342, era a Paula Lavigne dentro do nosso grupo falando não sei o que, tem que ir pra Brasília, daí não sei o que mais, daí vamos não sei o que do gay, vamos na manifestação a favor do GLSTUVXZ… Meu Deus do céu, dá muito trabalho. Não estou conseguindo postar eu bonita de biquíni".

E não parou por aí. Depois que o trecho da entrevista viralizou, Luana falou na Globo nesta terça sobre o assunto. Em entrevista a Fernanda Gentil, no Se Joga, a atriz reafirmou que é trabalhoso ser cidadã no Brasil, dizendo que se investe muito no Estado e não há retorno.

"Dá muito trabalho ser cidadã no Brasil, porque a gente enche a burra do governo de dinheiro, não tem nada em troca, tem que ficar trabalhando que nem um suicida desesperado, o tempo todo pensando em como ganhar dinheiro, porque a gente só faz gastar dinheiro no Brasil", afirmou. "Eu não estou falando dele geograficamente, estou falando dos governantes que nós escolhemos para estarem lá e não fazem porra nenhuma por nós", acrescentou. Ela foi aplaudida pela plateia.

Ela também falou de Paula Lavigne, afirmando que a mulher de Caetano Veloso não é sua "coisa favorita". "A Paula Lavigne de biquíni... olha, é bom que tem gente que gosta do branco e tem gente que gosta do preto, não é? É bom que a gente vai variando. Não é a coisa favorita da minha vida, não, mas ela pode ficar à vontade, querer fazer sucesso postando uma foto de biquíni. Afinal de contas, a gente gosta de estar bonita na foto", respondeu.

Érico Brás, outro apresentador do Se Joga, quis saber se Luana tinha visto os famosos que apoiaram Paula. A atriz afirmou que não dá importância a "fofoquinha". "Eu não acho nada porque essas coisas não chegam em mim. Eu sempre fui blindada, através das minhas escolhas, e agora estando em Portugal, se tem uma coisa que eu realmente não me incomodo e nem dou importância é fofoquinha. Eu quero que as pessoas gastem o meu tempo com coisas relevantes".