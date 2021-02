Com Gilberto e Douglas no campo, elenco do Bahia volta aos treinos

A semana de preparação do Bahia para a partida contra o Fortaleza, no próximo sábado (20), às 21h, começou na Cidade Tricolor. Na manhã desta terça-feira (16), o elenco voltou aos trabalhos de olho na partida decisiva.

As principais novidades do dia ficaram por conta do goleiro Douglas e do atacante Gilberto. Recuperado da lesão no joelho, o camisa participou normalmente do treino e está à disposição de Dado Cavalcanti.

Enquanto isso, em uma parte do campo, Gilberto realizou um trabalho específico na transição. Ele teve a companhia do lateral esquerdo Zeca, que também sentiu problema na coxa.

Já recuperado da covid-19, o atacante Thiago voltou a treinar com o grupo e é mais um que está liberado para a partida contra o Fortaleza. Já o goleiro Mateus Claus, se queixou de um incômodo muscular e fez tratamento na fisioterapia.

Além do treino físico e tático, os jogadores realizaram ainda um regenerativo. Nesta quarta-feira (17), o elenco volta aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo.

Com 38 pontos, o Bahia é o atual 16º colocado do Brasileirão. O tricolor pode garantir a permanência na Série A na próxima rodada. Para isso, precisa vencer o Fortaleza no Castelão e torcer para Vasco e Goiás não vencerem seus jogos.