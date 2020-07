Com Gregore suspenso, Ronaldo diz que está pronto para ser titular

Falta pouco para o Bahia matar a saudade do torcedor e voltar a entrar em campo outra vez depois de quatro meses sem disputar uma partida sequer. Na próxima quarta-feira (22), o jejum tricolor chegará ao fim no duelo contra o Náutico, no estádio de Pituaçu, às 20h, pela Copa do Nordeste.

A ansiedade pelo retorno aumenta na torcida, e também entre os jogadores. Principalmente aqueles que esperam uma brecha para colocar uma pulga na orelha de Roger Machado. Um desses casos é o volante Ronaldo.

No tricolor desde o ano passado, Ronaldo fez apenas dois jogos em 2020, mas na retomada do futebol está de olho em uma chance entre os titulares no lugar de Gregore. O camisa 26 está suspenso pelo terceiro amarelo e é desfalque certo para Roger na partida contra os pernambucanos.

"Sem dúvida nenhuma. A gente vem trabalhando para isso. Para, quando tiver a oportunidade, poder aproveitar. O elenco tem volantes muito bons, que estão na disputa também. Mas, se eu for escolhido, estou preparado", disse Ronaldo.

O meio-campo do Bahia é o setor de maior concorrência no elenco. Ao todo, Roger Machado conta com pelo menos seis volantes que podem entrar na vaga de Gregore para fazer parceria com Flávio. Entre os que iniciaram o ano no elenco principal, Jadson e Elton – recuperado de lesão no joelho -, também aparecem como alternativas.

Além disso, o treinador ganhou ainda mais opções com as chegadas de Edson, Yuri e Ramon, todos promovidos da equipe de aspirantes, encerrada em decorrência da pandemia do coronavírus. Por isso, Ronaldo sabe que a disputa não será nada fácil.

Por outro lado, a grande oferta de jogadores vai ser fundamental para o tricolor nos próximos dias. Com o anúncio da retomada do Campeonato Baiano, o Esquadrão vai ter pela frente uma verdadeira maratona de jogos. A tendência, inclusive, é a de que o elenco seja dividido entre Copa do Nordeste e estadual.

"Acho que foi esse o motivo de o Bahia fazer um elenco forte para essas competições. Sabemos que o calendário do futebol brasileiro é longo. É um grupo muito forte, e os escolhidos que forem jogar estão preparados para qualquer competição", continuou o volante.

Foco no Nordestão

Além da ansiedade por entrar em campo, Ronaldo não esconde que também vive a expectativa de ajudar o Bahia a fazer uma boa campanha e conquistar o título do Nordestão. Disputando o torneio pela primeira vez, ele conta que assiste vídeos do título vencido pelo tricolor em 2017 e sabe da importância da competição.

"Eu sempre acompanhei a Copa do Nordeste. Na final que a gente venceu o Sport, eu fico olhando o vídeo, a torcida, é impactante. É um objetivo claro, estamos muito confiantes, temos um elenco muito forte e vamos lutar para trazer esse título de novo", afirmou.

Na manhã desta terça-feira (14), o elenco do Bahia voltou aos treinos e fez mais um trabalho com foco no Náutico. No campo, Roger Machado fez uma atividade de ataque contra defesa.

Quem ainda não está participando dos treinos é o goleiro Douglas. Antigo titular do gol tricolor, ele se recupera de um estiramento muscular. Caso o camisa 1 não esteja apto para o duelo com o Náutico, Anderson vai ser mantido entre os titulares enquanto Mateus Claus e Matheus Teixeira vão disputar a vaga no banco.