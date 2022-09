Com Gusttavo Lima e João Gomes, Festival Virada Salvador divulga atrações; confira

O Festival Virada Salvador vai acontecer de 28 de dezembro a 1° de janeiro, na capital, informou nesta quinta-feira (15) o prefeito Bruno Reis. Parte da grade de atrações também foi divulgada. Ao todo, serão 36 atrações, totalizando 70 horas de música.

Foram anunciados hoje Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, Xanddy Avião, Jorge e Mateus, Bell Marques, Daniela Mercury, Vitor Fernandes, É o Tchan, Nattan, Psirico, Alok, Timbalada, Daniel Vieira, Ilê Aiyê (que fará a abertura), Simone, agora em carreira solo sem Simaria, Lá Fúria, Tarcísio Arcodeon, Mari Fernandez, Parangolé, Thiago Brava, Rafa & Pippo, Durval Lélys, Olodum e Saulo.

A grade do dia 31 é a única que já está fechada. Vão se apresentar Lincoln, Léo Santana, Wesley Safadão, Cláudia Leitte, que vai comandar a virada, João Gomes, Zé Vaqueiro e Thiago Aquino, que faz o encerramento.

"Há uma concorrência muito grande especial com setor privado e todas as principais capitais do Brasil estão tendo grande festas privadas nesse período. Mas mesmo assim conseguimos montar uma megagrade, com as principais atrações do Brasil e da Bahia. Praticamnete todos os estilos musicais. Vamos anunciar aqui, deixando alguns ainda em suspense pra gente ir anunciando no decorrer do tempo", disse. "Sempre uma grade com presença dos baianos, dos afros, do axé, do pagode, das mulheres", destacou Bruno, ressaltando que todo dia terá pelo menos uma atração feminina.

O anúncio foi feito durante coletiva na manhã de hoje na Casa do Carnaval, onde Bruno falou também do I Expo Carnaval Brazil, que acontece em outubro.

O Festival Virada volta a acontecer na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, depois de dois anos suspenso por conta da pandemia de covid-19.

Bruno falou da volta da festa de Réveillon (Foto: Wendel de Novais)