Com homem armado, bolsonaristas fazem ato golpista em frente ao Quartel da Mouraria

Um grupo de eleitores bolsonaristas protestou na tarde desta terça-feira (1º) diante do Quartel da Mouraria, em Salvador, revoltados com a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último domingo (30).

Cerca de 50 pessoas foram ao local, usando camisas da seleção brasileira e outras roupas em verde e amarelo. Eles divulgaram vídeos nas redes sociais em que um homem aparece armado, ao lado de uma bandeira do Brasil. Pedestres que passaram pelo local relataram que havia outras pessoas com armas.

Nos cartazes, eles pediam "intervenção federal", defendendo um golpe. Outras mensagens falavam em "resistência civil". Crianças também estavam no ato.

Mensagens em grupos de bolsonaristas chamam por atos golpistas em prol de intervenção militar. No domingo, Lula foi eleito novo presidente do Brasil, com 50,9% dos votos válidos, derrotando o atual presidente.

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) diz que o ato não teve qualquer interferência no trânsito neste momento. A 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) acompanhou o protesto. A PM diz que a manifestação aconteceu "de maneira pacífica".

Atos nas rodovias

Outros protestos de insatisfeitos com o resultado eleitoral acontecem nas estradas, onde caminhoneiros fizeram atos fechando rodovias. Na Bahia, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), só três pontos permanecem com interdição total nesta tarde de terça.

Na BR-101, na altura do KM 744, em Itabela; na altura do KM 807, em Itamaraju, ambas no sul do estado; e na BR-030, no KM 216, na região de Guanambi, no sudoeste baiano.

A PRF diz que desde o início dos bloqueios tem trabalhado para garantir a mobilidade nas rodovias baianas. "As ações, realizadas em conjunto com a PM, já resultaram em 13 desobstruções em seis diferentes rodovias do estado", diz nota.