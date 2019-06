Com ídolos e artistas, Vitória lança novos uniformes

Apesar da frustração após ter os novos uniformes vazados por uma loja na internet, o Vitória fez o lançamento dos seus novos padrão com tudo que se tem direito: autógrafos, desfile e ídolos como André Catimba, matador rubro-negro no início dos anos 70, estiveram no evento que apresentou oficialmente os novos mantos do rubro-negro, na noite desta quinta-feira (30).

A torcida também fez sua parte e compareceu. Os gritos de guerra das arquibancadas deram um tempero diferente à rotina da loja onde o clube lançou os novos uniformes, no Salvador Shopping.

A marca que assina a nova coleção do Vitória é a italiana Kappa, que veste os conterrâneos Napoli e Torino, além dos argentinos do Vélez Sarsfield, entre outros.

Cantores e ex-jogadores se juntaram ao presidente Paulo Carneiro no lançamento (Tiago Caldas / EC Vitória) Linha completa de jogo, incluindo os uniformes de goleiro, com opções em verde e em preto (Tiago Caldas / EC Vitória) Novidade da camisa rubro-negra é a volta das listras verticais; camisa branca tem V em destaque (Tiago Caldas / EC Vitória) Detalhe do uniforme 1, apresentado por Caíque Souza (Tiago Caldas / EC Vitória) Detalhe do uniforme 2, apresentado por Verena, do time feminino (Tiago Caldas / EC Vitória) Ex-jogadores Fernando, Xavier, Kléber e André Catimba (Tiago Caldas / EC Vitória) Torcida rubro-negra encheu loja no Salvador Shopping (Tiago Caldas / EC Vitória)

Cantores e ex-jogadores se juntaram ao presidente Paulo Carneiro no lançamento (Tiago Caldas / EC Vitória) Linha completa de jogo, incluindo os uniformes de goleiro, com opções em verde e em preto (Tiago Caldas / EC Vitória) Novidade da camisa rubro-negra é a volta das listras verticais; camisa branca tem V em destaque (Tiago Caldas / EC Vitória) Detalhe do uniforme 1, apresentado por Caíque Souza (Tiago Caldas / EC Vitória) Detalhe do uniforme 2, apresentado por Verena, do time feminino (Tiago Caldas / EC Vitória) Ex-jogadores Fernando, Xavier, Kléber e André Catimba (Tiago Caldas / EC Vitória) Torcida rubro-negra encheu loja no Salvador Shopping (Tiago Caldas / EC Vitória)



“A torcida agora tem que fazer a sua parte e vestir o nosso novo manto”, convocou o dirigente.

Presidente do clube, Paulo Carneiro afirmou que a marca chega para ajudar no Vitória na reconstrução que vem enfrentando e que o primeiro contato com a equipe da fornecedora foi muito positivo.



Como antecipado pelo CORREIO, o uniforme 1 é disposto por linhas nas cores vermelha e preta na vertical. No uniforme 2, em que predomina a cor branca, o destaque é uma listra em forma de V em vermelho.

As camisas masculinas custam R$ 219,99 e os modelos femininos saem por R$ 199,99. Os calções são vendidos por R$ 99,99.

O clube terá também uma camisa 3, praticamente toda preta, com gola e manga douradas e com o escudo antigo no peito. Esta ainda não tem previsão de lançamento.



Sem camisa a preço popular

Questionado se o clube venderá camisas a R$ 100, como era planejado pela diretoria encabeçada pelo ex-presidente Ricardo David, Paulo Carneiro disse que não.



“Não existe esse negócio de preço popular. O Vitória tem que parar com isso. O Vitória precisa de dinheiro. Chega de preço popular. Comigo não vai ter promoção nunca mais”, afirmou.



O Vitória fará a estreia do primeiro uniforme nesta sexta-feira (31), contra o Bragantino, às 21h30, pela Série B, no Barradão.