Com investimento de 14 milhões, prefeitura retoma obras em conjunto habitacional em Paripe

Ter a casa própria e morar com vista para o mar. Antes, esse parecia um privilégio apenas de quem mora na parte mais nobre da cidade. No entanto, para os beneficiários do conjunto habitacional Vila Solidária Mar Azul, na Rua Eduardo Dotto, na praia de Tubarão, em Paripe, essa realidade está muito próxima de ser realizada. Isso porque, nos próximos 10 meses, a prefeitura irá entregar um novo empreendimento reformado, que abrigará cerca de 263 famílias nas unidades habitacionais.

O terreno, que foi doado pela prefeitura há cerca de 12 anos, e por muitas vezes já foi invadido, estava com as construções em ruínas por conta da paralisação das obras. Mas, um Termo de Acordo e Compromisso (TAC) foi assinado, no ano passado, entre a gestão municipal e a Caixa Econômica Federal, possibilitando assim, a retomada das intervenções.

No local serão investidos cerca de R$14.383.571,64, com recursos da prefeitura e do governo federal. A obra está prevista para ser entregue em 10 meses. A ordem de serviço para a retomada das intervenções foi assinada nesta terça-feira (7) pelo prefeito em exercício e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis.

Ele destacou a importância da prefeitura assumir as intervenções no conjunto habitacional. Para Reis, que pela segunda vez assume o posto de prefeito em exercício com a ausência do prefeito ACM Neto, a data marca um dia especial, como o primeiro compromisso após o anúncio da sua pré-candidatura à prefeitura de Salvador nas próximas eleições.

(Foto: Beto Jr./Secom)

"Aqui no Subúrbio Ferroviário eu construí muitas amizades, em especial, aqui em Tubarão. Como é bom ver essa alegria estampada no rosto dessas pessoas, em ver que o sonho da casa própria vai se tornar realidade dentro de meses. Ontem foi um dia muito especial na minha vida, demos um passo importante e decisivo. Vencemos uma etapa para realizar um grande sonho que venho construindo na minha vida pública. Depois de ontem, não poderia ser outra região da cidade, por tudo que representa na minha história política, que eu tivesse que estar no dia seguinte que não fosse o Subúrbio Ferroviário de Salvador”, afirmou Reis, que fez questão de frisar a importância da celeridade na obra.

“A gente não brinca com os prazos, vamos acompanhar a execução da obra, cobrando qualidade porque queremos concluir num prazo de 10 meses. É pouco tempo, mas temos que aproveitar o período que não está chovendo para acelerar a obra. Queremos ver as coisas acontecerem e o nosso objetivo é mudar e transformar de verdade a vida das pessoas”, completou.

Também presente na solenidade, o superintendente regional da Caixa, Marcus Vinícius Nascimento, afirmou que a missão do banco é promover a cidadania e a inclusão social, além de consolidar a parceria com a prefeitura.

“Esse evento aqui consolida uma parceria de um banco público com uma prefeitura que tem todo o interesse em promover cidadania, inclusão social e habitação. Estamos aqui hoje para assinar a ordem de serviço de retomada das obras desse empreendimento. Não foi fácil chegar nesse dia, foi muito trabalho e inúmeras reuniões. Hoje eu quero parabenizar a vocês que vão morar aqui, e dar a certeza que isso vai ficar lindo, que vão ter uma habitação de qualidade”, afirmou.

(Foto: Beto Jr./Secom)

Beneficiários

Atenta ao discurso e a assinatura da ordem de serviço estava a moradora Edinalda Tomé dos Santos, 59 anos, que é uma das beneficiários do conjunto habitacional. Ela, que mora com as duas filhas e netos, acompanhou de perto a solenidade que vai possibilitar que ela realize o tão sonhado desejo da casa própria.

"É uma espera que estamos há muito tempo. No início, nós mesmos metíamos a mão na massa. Agora, com a intervenção da prefeitura, esperamos que fique muito melhor que o projeto inicial. Trabalhei por muito tempo para ajudar a levantar as paredes, os blocos, agora quero voltar aqui com as chaves da minha casa", contou a moradora.

Sorridente, Edinalda acompanhou a solenidade ao lado do filho

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Também presente no evento, Renato Santos Souza, 48, fez questão de levar toda a família. Acompanhado da esposa Gilvânia Santos, 39, e do filho Enzo Gabriel, 2, afirmou que ján consegue imaginar a futura moradia de frente para o mar.

"Hoje não moro aqui, mas sou nascido e criado em Paripe e tenho o sonho de voltar a morar no local, dessa vez em uma casa própria. A esperança se renova com o anúncio da retomada das obras, um sentimento de muita alegria. É um sonho desde pequeno morar próximo ao mar. Meus pais viviam do mar, eram marisqueiros e isso criou em nós um sentimento de pertencimento com a comunidade", afirmou o morador.

Renato aproveitou e levou toda a família para o anúncio da retomada das obras

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

O conjunto

O projeto do empreendimento Vila Solidária Mar Azul é composto por dois módulos, sendo um de 206 unidades e outro de 30 unidades habitacionais. Foi contratado em 2007 no âmbito do programa Crédito Solidário da Caixa, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), e tendo a Associação Comunitária dos Moradores da Gameleira e Adjacências como entidade organizadora. O terreno era municipal e foi doado à entidade através da Lei 6.995/2006.

A primeira invasão do local ocorreu em 2006, tendo a associação entrado com reintegração de posse. Após serem iniciadas, as obras tiveram que ser paralisadas por questões burocráticas e por uma nova invasão do conjunto. Desde então, os beneficiários já contratados foram impedidos de receberem qualquer outro tipo de unidade habitacional ofertada pelo governo federal, como os do programa Minha Casa Minha Vida.

Em 2017, foi publicada a Resolução 216, que regulamenta a retomada, legalização e conclusão de empreendimentos financiados pelo programa Crédito Solidário, através do FDS. Com isso, foram retomados os procedimentos para a continuidade do contrato, tendo sido selecionada a Construtora Kazza para reiniciar a obra. Já em julho do ano passado, a Câmara Municipal aprovou o projeto de renovação da doação do terreno em Tubarão para a construção das casas.

Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier*