Com investimento de R$ 87 milhões, Senai Cimatec Park entra em operação

A indústria brasileira ganhou, ontem, um complexo de pesquisa, desenvolvimento e inovação de excelência e padrão mundial: o Senai Cimatec Park. Localizado no Polo de Camaçari, o empreendimento ocupa, nesta primeira etapa, uma área de 62 mil metros quadrados, conta com dez galpões industriais e toda a infraestrutura necessária para atender as mais diversas áreas do setor, como Química, Mineração, Fármacos, Biotecnologia e Construção Civil. Os investimentos somaram recursos da ordem de R$ 87 milhões, provenientes do Senai (nacional e regional) e do BNDES.

"Nós precisamos capacitar nossos profissionais e essa é a grande expertise do Senai Cimatec. O diferencial que teremos é criar um ambiente que permita reter na Bahia a nossa inteligência e desenvolver talentos”, disse Ricardo Alban, presidente Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), durante a solenidade de inauguração do complexo, ontem à tarde.

“Iremos atrair centros de pesquisas de empresas brasileiras e internacionais para que se instalem em nossa estrutura. Também iremos criar um ambiente de negócios para termos nessa área empresas de engenharia e serviços, dinamizando nosso complexo", completou o diretor de tecnologia e inovação do Senai Cimatec, Leone Andrade.

O Senai Cimatec Park, no entanto, já nasce olhando para o futuro. O empreendimento deve mais que duplicar de tamanho nos próximos anos. Um grupo de empresas do segmento de Petróleo e Gás, por exemplo, pretende implantar um projeto no local, ocupando uma área de 150 mil metros quadrados. Os investimentos estimados alcançam R$ 330 milhões.

Outros projetos que estão sendo negociados abrangem áreas como sensores para robótica autônoma, desenvolvimento de protótipos no âmbito do pré-sal, planta de manufatura avançada, dentre outros.

A ideia, segundo Leone Andrade, é que num horizonte de 20 a 30 anos, o empreendimento ocupe uma área total de 4 milhões de m² e passe a atender às demandas das indústrias de energia eólica, naval, automotiva, elétrica, papel e celulose, dentre outras. Até lá, os investimentos estimados são de R$ 2 bilhões.

Primeira etapa

Embora a primeira etapa represente apenas 1,5% do que se pretende ser construído no local, a estrutura atual já impressiona. O megacomplexo tecnológico e industrial conta com laboratórios avançados, fábricas piloto, áreas de segurança para testes e operações de risco.

O complexo conta ainda com laboratório de desempenho das construções, galpão equipado com robôs industriais, área para montagens elétricas e mecânicas e realização de integração e testes e uma fábrica de plantas piloto - a primeira do Brasil que integra todas as competências necessárias para o desenvolvimento de uma planta piloto industrial com a aplicação dos conceitos de Indústria 4.0. O local permite a realização de projetos que hoje são impossíveis de serem implementados na unidade de Salvador por conta de limitações de espaço e até por questões ambientais e de segurança.

O Senai Cimatec Park já abriga projetos importantes para a indústria nacional. Um deles - em parceria com a empresa Nexa Resources (antiga Votorantim Metais) - é uma planta piloto de extração de metais valiosos. O projeto tem como missão recuperar metais valiosos contidos em resíduos industriais (de mineradoras, barragens, metalúrgicas e siderúrgicas) e ou urbanos.

Outro projeto que está no portfólio do Park é a planta verde de ferro gusa, que está sendo desenvolvida em parceria com a Tecnored, empresa da Vale. “Será a primeira planta de ferro gusa verde, com até zero em emissão de carbono. Vai mudar a matriz energética da produção siderúrgica nacional”, conta o diretor de Tecnologia e Projetos da Tecnored, Hermes Filho.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Solenidade

A inauguração do Senai Cimatec Park reuniu centenas de pessoas. Participaram da solenidade funcionários do Sistema Fieb, empresários dos mais diversos segmentos, dirigentes de entidades empresariais e autoridades como o governador Rui Costa, o prefeito de Salvador, ACM Neto, o prefeito de Camaçari, Antonio Elinaldo, o presidente da da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, dentre outras.

Para o governador, o Senai Cimatec Park representa a entrada da Bahia e do Brasil na disputa do novo emprego no mundo. "Hoje a diferença se dá entre quem investe em pesquisa e tecnologia e quem não investe. Essa inauguração significa um passo adiante para que juntos possamos trabalhar para o desenvolvimento do conhecimento e para a criação de novas empresas a partir da tecnologia, gerando empregos, renda e crescimento econômico", destacou.

Já o prefeito ACM Neto disse que o Senai Cimatec Park beneficia toda a Bahia e tem uma conexão "muto forte" com Salvador. "Este empreendimento terá uma estrutura complementar com o Senai Cimatec de Salvador. Os dois juntos formam a maior estrutura deste tipo na América Latina. É muito importante que a Bahia esteja na vanguarda, numa posição de liderança nesta área", afirmou o gestor.

O presidente da CNI, Robson Andrade, disse que o Senai Cimatec Park é o maior parque de inovação da América Latina. "Este empreendimento certamente vai ajudar muitas empresas a transformar seus produtos e a melhorar a competitividade. Um parque desse favorece muito a atração de empresas que estão em busca de inteligência e de centros de pesquisa", afirmou.

Rogelio Golfarb, vice-presidente de estratégia da Ford América do Sul, lembrou que o Senai Cimatec foi fundamental para a vinda da montadora para a Bahia. "O Senai Cimatec tem padrão global. Ele se equivale e às vezes é até melhor que muitas instituições similares em países como os Estados ou da Unidos e Europa", afirmou.

Robson Andrade (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

CNI diz que projeto terá impacto no Brasil inteiro

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, diz que o Senai Cimatec Park vai ampliar a competitividade do setor industrial não apenas na Bahia mas em todo o país. "É um projeto que tem uma importância enorme para o país", diz.

Qual a importância do Senai Cimatec Park para o setor industrial do país?

Robson Andrade - Esse é o maior parque de inovação da América Latina. A primeira fase deste complexo, com investimento de mais de R$ 80 milhões, certamente vai ajudar o setor industrial do país a ganhar competitividade não só na Bahia mas no Brasil inteiro.

É um projeto que ajuda na atração de novas empresas?

Robson Andrade - É claro que um parque deste porte instalado aqui favorece muito a atração de empreendimentos e de empresas que estão em busca de inteligência e centro de pesquisa. A inauguração deste projeto tem uma importância enorme para a indústria como um todo.

Como tem sido os investimentos do Senai nacional nesta área? Como a Bahia tem participado deste processo?

Robson Andrade - O Senai no Brasil investiu nos últimos anos mais de R$ 3 bilhões na construção de 28 centros de inovação e outros 58 de tecnologia, instalados no Brasil inteiro. A Bahia tem sido muito beneficiada por diversos motivos. O presidente da Fieb [Ricardo Alban] é muito atuante, tem buscado esses recursos. A indústria aqui tem crescido e se desenvolvido. E aqui já tinha um centro avançado. Isto facilita os investimentos.

Senai Cimatec é destaque na área de inovação

O Senai Cimatec tem sido um parceiro estratégico das empresas brasileiras quando o assunto é inovação, pesquisa e novas tecnologias. A unidade de Salvador conta hoje com um Centro Tecnológico, um Centro Universitário e uma Escola Técnica. Esta estrutura robusta desenvolve, dentre outras coisas, projetos de novos produtos e materiais industriais, desde a concepção até a produção em grande escala. Também faz análises e ensaios metrológicos e calibrações de equipamentos e certificações de materiais. Desenvolve ainda serviços de engenharia para projetos de pesquisa e inovação, bem como a realização de consultorias, serviços técnicos e tecnológicos.

A instituição foi inaugurada oficialmente em 2002. De lá para cá, o Senai Cimatec foi ampliado, passou a oferecer cursos superiores de tecnologia em várias áreas, como Mecatrônica Industrial, Gestão Logística e de Inspeção de Soldagem e Equipamentos, inéditos no estado. Em 2016 foi reconhecido pelo MEC/INEP como a melhor instituição de ensino superior em engenharia do Norte/Nordeste do País.

O Senai Cimatec ganhou diversos laboratórios e a primeira Fábrica Modelo 4.0 da América Latina, implantada no Campus em parceria com a McKinsey & Company, que trabalha a metodologia Lean Manufacturing, e tem proporcionado ganhos de até 200% de produtividade em empresas de segmentos variados. Conta ainda com um centro de supercomputação para inovação industrial hoje referência no País e o segundo maior da América Latina.

"O Cimatec tem uma das melhores estruturas para projeto, construção e operação de plantas piloto no Brasil e creio que até no mundo”, diz Rodrigo Gomes, gerente geral de Inovação da Nexa. “Considero o Cimatec o maior centro tecnológico da América Latina e a maior experiência de parceria público-privada que conheço no mundo”, acrescenta Hermes Filho, diretor de Tecnologia e Projetos da Tecnored.