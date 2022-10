Com jogo do possível acesso nesta sexta, Bahia decide vestir branco contra o Guarani

Um dos traços da cultura baiana é o hábito de vestir a cor branca às sextas-feiras, e o Bahia não fará diferente hoje. O time usará uniforme todo branco contra o Guarani, no jogo que vale o acesso do Esquadrão à Série A do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 19h, na Arena Fonte Nova.

Por ser o mandante da partida, o Bahia tem a preferência na escolha do kit. E depois de jogar com o modelo "couro" (bordô) no empate com o Vila Nova, desta vez o elenco vai de branco. Não só a camisa; short e meiões também – como adotado nas vitórias sobre o Vasco e Ituano, por exemplo.

A reportagem apurou junto ao staff do clube que esse componente de fé, religiosidade e superstição foi levado em consideração para a escolha. Trata-se do último jogo em casa na temporada, e o elenco espera terminar como começou: na estreia tricolor na Série B, que também caiu numa sexta-feira, o time venceu o Cruzeiro por 2x0, jogando todo de branco, no dia 8 de abril.

O hábito de vestir branco neste dia da semana tem raízes religiosas e se dissipou na cultura baiana. A começar pelos malês, africanos muçulmanos que viveram em Salvador no início do século XIX e carregavam esse costume da religião islâmica. Mas o uso do branco às sextas-feiras seguiu intimamente ligado a duas religiões de forte penetração na capital baiana atualmente: é associado a Oxalá, orixá reverenciado especialmente neste dia, e no catolicismo, ao Senhor do Bonfim.

O Esquadrão está em 4º lugar, com 58 pontos, e precisa de um triunfo para conquistar o acesso sem depender de outros resultados. Caso empate, depende que o Sport não ganhe do Operário e que Londrina e Ituano empatem.

Esta é a penúltima rodada da Série B. A última será disputada no dia 6 de novembro, quando o Bahia enfrentará o CRB em Maceió.