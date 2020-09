Com jogo-treino, Bahia volta aos trabalhos na Cidade Tricolor

Com a semana inteira livre apenas para treinos, o elenco do Bahia voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (21), e deu sequência na preparação para o duelo contra o Athletico-PR, no próximo sábado (26), às 19h, na Arena da Baixada.

Enquanto os jogadores considerados titulares realizaram um trabalho técnico de fundamentos em um dos campos da Cidade Tricolor, os reservas fizeram um jogo-treino contra alguns atletas do time sub-20, que se prepara para a estreia no Brasileirão da categoria, nesta quarta-feira (23), contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.

Os reservas venceram o treino por 2x0. Os gols foram marcados pelos atacantes Clayson e Marco Antônio. O trabalho foi acompanhado de perto pelo presidente Guilherme Bellintani, o vice Vitor Ferraz e o diretor de futebol Diego Cerri.

Não participaram dos trabalhos o lateral direito João Pedro, que está em fase de recuperação após passar por cirurgia no joelho, e o lateral esquerdo Zeca, liberado para cuidar de assuntos pessoais.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta terça-feira (22), em dois períodos no CT Evaristo de Macedo. O time embarca para Curitiba na quinta-feira (24), e na sexta-feira (25) faz a última atividade antes da partida.

Com apenas 9 pontos, o Bahia é atual vice-lanterna do Brasileirão. O Tricolor não vence pela Série A há oito jogos.