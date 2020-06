Com Jonathan Bocão, Vitória inicia segunda semana na Toca do Leão

Jonathan Bocão voltou à treinar na Toca do Leão nesta segunda-feira (22). De acordo com a assessoria de comunicação do Vitória, o lateral direito havia sido dispensado preventivamente de dois treinamentos da semana passada porque o filho apresentou quadro febril e os médicos do clube recomendaram que o atleta ficasse em casa. Como o menino testou negativo para covid-19, Jonathan Bocão recomeçou as atividades, apesar de ter se exercitado separado do restante do grupo, sob a orientação do preparador físico Ednilson Sena.

Os outros jogadores participaram do primeiro treino técnico realizado na Toca do Leão após a reabertura do centro de treinamento, no último dia 16. A atividade foi comandada pelo novo técnico Bruno Pivetti. Antes auxiliar, ele foi efetivado no cargo na última sexta-feira (19), após a demissão de Geninho. O treino teve troca de passes e finalização, sem contato físico entre atletas. Antes, todos fizeram um trabalho de fortalecimento muscular na academia ao ar livre improvisada no estacionamento do clube.