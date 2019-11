Com Jordy Caicedo e Van, Vitória está pronto para o Figueirense

Jordy Caicedo e Van estão à disposição do técnico Geninho para o jogo contra o Figueirense, sábado (2), às 16h30, no Barradão. Dúvidas durante a semana, eles treinaram normalmente no treino desta sexta-feira (1), o último antes do duelo contra a equipe catarinense. O lateral está recuperado da dor na coxa esquerda e o atacante superou o incômodo no púbis com o qual vem convivendo há algumas semanas.

Os dois começarão no banco de reservas caso o técnico Geninho queira manter o time que venceu a Ponte Preta por 2x1, no estádio Moisés Lucarelli, no último domingo (27). O único setor que o comandante rubro-negro será obrigado a mexer é o meio-campo. Suspenso por ter sido expulso na rodada passada, o volante Léo Gomes desfalcará o Leão.

A vaga dele deverá ser ocupada por Lucas Cândido. O volante está recuperado da contusão muscular que o tirou das duas últimas rodadas. Se Genino decidir manter o esquema com três zagueiros, o Vitória deve entrar em campo com Martín Rodriguez; Zé Ivaldo, Ramon e Everton Sena; Jonathan Bocão, Baraka, Lucas Cândido, Chiquinho e Thiago Carleto; Wesley e Anselmo Ramon.

Caso Geninho opte por atuar em casa com dois zagueiros, Zé Ivaldo seria sacado do time e Felipe Garcia ganharia chance no ataque. Nesse caso, o Vitória entraria em campo com: Martín Rodriguez, Jonathan Bocão, Ramon, Everton Sena e Thiago Carleto; Baraka, Lucas Cândido e Chiquinho; Felipe Garcia, Wesley e Anselmo Ramon.

Confira a seguir os 22 jogadores relacionados pelo técnico Geninho para o jogo contra o Figueirense:

Goleiros: Martín Rodríguez e Ronaldo;

Laterais: Van, Jonathan Bocão, Chiquinho, Thiago Carleto e Welisson;

Zagueiros: Ramon, Everton Sena e Zé Ivaldo;

Volantes: Lucas Cândido, Baraka, Romisson, Marciel, João Vitor e Rodrigo Andrade;

Meias: Felipe Gedoz;

Atacantes: Jordy Caicedo, Anselmo Ramon, Wesley, Eron e Felipe Garcia.