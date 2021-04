Com Margareth e jogadoras, Bahia repudia racismo sofrido por atletas

Um dia depois do caso de racismo sofrido pelas jogadoras do Bahia durante a transmissão da partida do tricolor contra o Napoli-SC, pelo Campeonato Brasileiro feminino, o Esquadrão divulgou um vídeo repudiando o crime.

A peça conta com a participação de jogadoras do clube e também da cantora Margareth Menezes, torcedora do Bahia e que foi citada por um dos participantes da transmissão.

Ainda de acordo com o Esquadrão, a diretoria do MyCujoo, canal responsável pela transmissão da partida, o narrador e o comentarista do jogo, entraram em contato e pediram desculpas pelo episódio.

O Caso

Durante o empate por 2x2 entre Bahia e Napoli-SC, em Santa Catarina, pelo Brasileirão feminino, as jogadoras do tricolor foram alvo de comentários racistas por parte da equipe de transmissão do MyCujoo. O comentarista Edson Florão classificou o cabelo crespo das atletas negras como "exótico"

"O Bahia, que está aí com a sua vantagem de estatura, com esses cabelos exóticos. Pelo menos meia dúzia (das jogadoras). A Nine (lateral direita) tem o cabelo mais exótico, me parece, dessa equipe do Bahia", disse ele.

O narrador Paulo Cesar Farrarin endossou o comentário e ainda citou a cantora Margareth Menezes.

"Verdade. Eu até 'tava' brincando com esses cabelos. Parece a Margareth Menezes (cantora), lá da Bahia", disse Ferrarin.

Ainda na noite de domingo a CBF soltou uma nota de repúdio e informou que os dos profissionais foram afastados das transmissões dos jogos.