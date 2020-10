Com Matheus Frizzo e Thiago Lopes em campo, Vitória treina na Toca

Anunciados como novos reforços pelo Vitória nesta quarta-feira (28), o volante Matheus Frizzo e o meia-atacante Thiago Lopes não apenas se apresentaram na Toca do Leão como já foram pra campo e participaram do coletivo tático comandado pelo técnico Eduardo Barroca. Na sexta-feira (30), às 19h15, o rubro-negro disputa o último jogo do primeiro turno, contra o Brasil de Pelotas, no Barradão.

Já condicionados fisicamente, os recém-contratados serão relacionados para a partida caso sejam regularizados a tempo. Quem já está à disposição é o zagueiro Wallace. Recuperado de lesão, ele treinou normalmente. Já o volante Fernando Neto apenas correu em torno dos campos.

Cinco jogadores ficaram entregues ao departamento médico rubro-negro. O exame de imagem confirmou a lesão na coxa esquerda do meia Juninho Quixadá. O atacante Ewandro está com suspeita de lesão na coxa e o atacante Alisson Farias segue tratando a lesão com fisioterapia. Os três estão fora do jogo contra o Brasil de Pelotas.

Dois jogadores são dúvida para a partida: o lateral direito Leandro Silva está com desconforto na coxa e meia Gerson Magrão com um incômodo no joelho direito.

O Vitória é o 14º colocado da Série B do Brasileiro, com 20 pontos, um a menos que o Figueirense, que está em 17º lugar e na zona de rebaixamento. O elenco rubro-negro encerra a preparação para o jogo contra o Brasil de Pelotas na quinta-feira pela manhã.