Com mudança na zaga, Bahia está pronto para enfrentar o Sampaio Corrêa

Sem tempo para perder na Copa do Nordeste, o Bahia está pronto para mais um desafio no torneio. Nesta quarta-feira (23), o tricolor finalizou a preparação para a partida contra o Sampaio Corrêa, marcado para acontecer nesta quinta-feira (24), às 21h30, na Fonte Nova, em jogo atrasado da 1ª rodada.

No palco da partida, os jogadores iniciaram o dia com um aquecimento no campo, enquanto os goleiros fizeram um trabalho específico. Logo depois, o técnico Guto Ferreira montou a equipe titular e fez os últimos ajustes.

Guto não divulgou a escalação, mas o Bahia vai ter pelo menos uma mudança. Depois de cumprir suspensão contra o Fortaleza, o zagueiro Luiz Otávio está de volta ao time. Uma provável escalação do Esquadrão tem: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Willian Maranhão, Patrick e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio.

Com sete pontos, o Bahia está na quarta colocação do grupo B do Nordestão. O tricolor está empatado em número de pontos com Altos, Floresta e Sousa, mas leva vantagem no saldo de gols. Se vencer o Sampaio Corrêa, o time baiano ultrapassará o Náutico e assumirá a terceira colocação da chave.