Com mudança no ataque, Bahia está pronto para pegar Fortaleza; veja time

Depois de mais uma semana cheia, o Bahia está pronto para enfrentar o Fortaleza, em duelo que acontece neste sábado (4), às 21h30, no estádio de Pituaçu, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na Cidade Tricolor, o técnico Diego Dabove comandou o último treino antes da partida e definiu o time do Bahia que vai entrar em campo. O argentino não revelou a escalação, e só vai divulgar os 11 iniciais minutos antes do confronto, mas o Esquadrão vai ter pelo menos uma mudança.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Gilberto vai cumprir suspensão e está fora do jogo. No lugar dele, Dabove deve escalar o colombiano Hugo Rodallega. O experiente centroavante já fez quatro jogos com a camisa do Bahia, mas ainda vive a expectativa para ser titular.

Além dele, o Bahia tem como opção o volante Luizão, último atleta contratado pelo clube. O jogador de 23 anos treinou normalmente durante a semana e como já foi regularizado, está à disposição do treinador. A tendência é a de que fique como opção no banco.

Uma provável escalação do Bahia tem: Matheus Teixeira: Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Rossi, Rodallega e Rodriguinho.

O Bahia vive má fase no Campeonato Brasileiro. O tricolor não vence há oito jogos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe soma os mesmos 18 pontos do América-MG, 17º colocado, mas supera o Coelho no número de vitórias.