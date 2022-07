Com mudanças, Bahia está pronto para pegar o Vila Nova; veja provável escalação

Depois de quatro dias de preparação, o Bahia está pronto para encarar o Vila Nova. A partida está marcada para esta sexta-feira (8), às 19h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 17ª rodada da Série B.

Na manhã desta quinta-feira (7), o tricolor fez o último treino antes de embarcar rumo a Goiás. No CT Evaristo de Macedo, o técnico Enderson Moreira começou o dia com um treino técnico de cruzamentos e finalizações.

Na segunda parte do trabalho, ele separou o time titular e treinou jogadas de bola parada ofensiva e defensiva, além de pênaltis. Para o confronto, o Bahia tem pelo menos dois desfalques certos.

Ausente no empate por 0x0 com o Grêmio, o volante Rezende foi diagnosticado com estiramento muscular na coxa e segue fora da equipe. O atacante Raí Nascimento, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também não viajou com a delegação.

A tendência é a de que o atacante Rildo seja titular ao lado de Rodallega. Ele cumpriu suspensão na última rodada da Série B. Uma provável escalação do Esquadrão tem:

Danilo Fernandes, André, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Emerson Santos, Patrick, Mugni e Daniel; Rildo e Rodallega.

Recuperado da lesão na coxa, o meia atacante Marco Antônio fez apenas trabalhos físicos na academia e não deve ser liberado para a partida. Outro que está fora é o lateral Luiz Henrique, machucado.