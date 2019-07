Com nova casa no Rio Vermelho, Di Lucca segue sem cobrar taxa de rolha

Vinhos do Di Lucca

Você sabe o que é taxa de rolha? É um preço cobrado em alguns restaurantes para que você possa levar seu próprio vinho. O valor pode variar entre R$ 30 e R$ 100; além de haver proibições em algumas casas para qualquer bebida externa. Há, ainda, os que não cobram nenhuma taxa, como é o caso do Di Lucca, que inaugura sua terceira unidade no Rio Vermelho esta quinta-feira (04).

Segundo o chef e sócio-proprietário da comedoria de inspiração italiana, Lucas Presas, a ideia é permitir que os clientes criem suas próprias experiências enogastronômicas. “Os mundos do vinho e das harmonizações são muito vastos pra gente querer limitar aos rótulos da casa. Quando cobramos, espantamos alguns clientes. Então hoje a gente incentiva bastante essa cultura”, explica.

Quem quiser contar com as opções disponibilizadas na adega, encontrará um mix de rótulos do Chile e Portugal – campeões no paladar brasileiro. Lucas destaca o 7 Colores Gran Reserva, um tinto chileno elaborado com as uvas Cabernet Sauvignon e Muscat de Alexandria, com 6 meses de carvalho francês e americano, além de colheita manual. Endereço: Travessa Bartholomeu de Gusmão, 124, no Rio Vermelho.

Norte da Bahia

Às margens do Rio São Francisco, em Petrolina (PE), o Champanharia acabou de lançar um aplicativo de smartphone para melhor se relacionar com clientes. No app chamado Wine Drink Clube, disponível para Android e iOS, há um sistema de pontos, que são acumulados a cada compra e permitem descontos especiais. Os clientes também poderão acessar uma área de fotos e poderão agendar eventos e reservas com cardápio especial. A casa de inspiração portuguesa, fundada e chefiada pelo português Paulo Caira, ainda tem rótulos exclusivos das regiões vinicultoras de Setúbal e Vinho Verde. Endereço: Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio, 690A – Bairro São José, Petrolina.